Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Назначен новый командующий Служебной группы Турции в Азербайджане

19:54 676

Турция назначила нового командующего Служебной группой в Азербайджане, сообщают местные СМИ.

Согласно информации, им стал генерал Сонер Оруджоглу.

Отметим, что ранее этот пост занимал генерал Бахтияр Эрсай. Он покинул его в связи с назначением на новую должность в Турции. Согласно распоряжению президента Турции, Бахтияр Эрсай назначен командующим Первой армией Сухопутных войск Вооруженных сил Турции.

Напомним, Бахтияр Эрсай начал службу в Азербайджане в 2021 году в качестве командующего Служебной группой Турции. В 2022 году был назначен советником министра обороны Азербайджана.

Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
19:43 7404
Мамедали Агаева арестовали
Мамедали Агаева арестовали обновлено 20:35
20:35 7405
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
20:27 376
Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине
Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине
20:08 1070
Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера?
Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера? каждому свои проблемы
19:59 849
Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов
Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов Точные цифры
19:53 1290
Иран не смирится и не уступит
Иран не смирится и не уступит Хамид Шаханаги комментирует для haqqin.az
19:50 791
Специальных договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет
Специальных договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет Но «все возможно», говорит Ушаков
18:15 2499
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 4511
У Путина большие надежды на саммит в Китае
У Путина большие надежды на саммит в Китае
18:38 1577
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
16:48 4340

