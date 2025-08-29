Назначен новый командующий Служебной группы Турции в Азербайджане

Отметим, что ранее этот пост занимал генерал Бахтияр Эрсай. Он покинул его в связи с назначением на новую должность в Турции. Согласно распоряжению президента Турции, Бахтияр Эрсай назначен командующим Первой армией Сухопутных войск Вооруженных сил Турции.

Напомним, Бахтияр Эрсай начал службу в Азербайджане в 2021 году в качестве командующего Служебной группой Турции. В 2022 году был назначен советником министра обороны Азербайджана.