Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов

С того момента как « Карабах » во второй раз в своей истории пробился в основной этап Лиги чемпионов, многих болельщиков волнует финансовый вопрос: сколько уже заработал и еще может заработать чемпион Азербайджана в самом главном и прибыльном на планете клубном турнире? Давайте подсчитаем.

«Карабах» уже обеспечил себе призовые в размере 23 млн 795 тысяч евро, а это более 47 млн манатов.

Как это получилось? 18 млн 620 тысяч полагаются каждому из 36 участников основной стадии. Помимо этого, «Карабах» гарантировал себе еще 275 тысяч, если он займет последнее 36-е место. Если агдамцы станут 35-ми, то получат в два раза больше - 550 тысяч. Если займут 34-ю позицию, то заработают в три раза больше - 825 тысяч, и так далее.

Полагаются также выплаты, связанные с коэффициентами клубов и рынком трансляций в Европе и за ее пределами. В европейской части рейтинг стран-участниц определяется по вкладу их национальных вещательных компаний в общий медиадоход. Также составляется отдельный рейтинг с использованием пятилетнего коэффициента УЕФА для каждого клуба. В результате среднее положение каждого клуба в этих двух рейтингах определяет место с 1-го по 36-е. Тут «Карабах» получит как минимум 2,8 млн евро.

Неевропейская часть также использует систему долей и распределяется в соответствии с 10-летним коэффициентом каждой команды. Здесь «Карабах» в худшем случае заработает 2,1 млн евро.

Итак, 18,620 млн + 275 тысяч + 2,8 млн + 2,1 млн = 23,795 млн.

Конечно, «Карабах» может заработать и за свои результаты в каждом отдельном матче. Каждая победа принесет 2,1 млн евро, каждая ничья - 700 тысяч.

Во всех матчах основного этапа Лиги чемпионов, завершившихся вничью, еще 700 тысяч останутся нераспределенными. Эти деньги будут добавлены в фонд за итоговые места команд. То есть последнее 36-е место принесет его обладателю уже не 275 тысяч, а чуть больше.

В целом призовой фонд Лиги чемпионов сезона 2025/26 по составляет 2,467 млрд евро.