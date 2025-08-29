USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов

Точные цифры
Эльмир Алиев, отдел спорта
19:53 1291

С того момента как «Карабах» во второй раз в своей истории пробился в основной этап Лиги чемпионов, многих болельщиков волнует финансовый вопрос: сколько уже заработал и еще может заработать чемпион Азербайджана в самом главном и прибыльном на планете клубном турнире? Давайте подсчитаем.

«Карабах» уже обеспечил себе призовые в размере 23 млн 795 тысяч евро, а это более 47 млн манатов.

Как это получилось? 18 млн 620 тысяч полагаются каждому из 36 участников основной стадии. Помимо этого, «Карабах» гарантировал себе еще 275 тысяч, если он займет последнее 36-е место. Если агдамцы станут 35-ми, то получат в два раза больше - 550 тысяч. Если займут 34-ю позицию, то заработают в три раза больше - 825 тысяч, и так далее.

Полагаются также выплаты, связанные с коэффициентами клубов и рынком трансляций в Европе и за ее пределами. В европейской части рейтинг стран-участниц определяется по вкладу их национальных вещательных компаний в общий медиадоход. Также составляется отдельный рейтинг с использованием пятилетнего коэффициента УЕФА для каждого клуба. В результате среднее положение каждого клуба в этих двух рейтингах определяет место с 1-го по 36-е. Тут «Карабах» получит как минимум 2,8 млн евро.

Неевропейская часть также использует систему долей и распределяется в соответствии с 10-летним коэффициентом каждой команды. Здесь «Карабах» в худшем случае заработает 2,1 млн евро.

Итак, 18,620 млн + 275 тысяч + 2,8 млн + 2,1 млн = 23,795 млн.

Конечно, «Карабах» может заработать и за свои результаты в каждом отдельном матче. Каждая победа принесет 2,1 млн евро, каждая ничья - 700 тысяч. 

Во всех матчах основного этапа Лиги чемпионов, завершившихся вничью, еще 700 тысяч останутся нераспределенными. Эти деньги будут добавлены в фонд за итоговые места команд. То есть последнее 36-е место принесет его обладателю уже не 275 тысяч, а чуть больше.

В целом призовой фонд Лиги чемпионов сезона 2025/26 по составляет 2,467 млрд евро.

Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
19:43 7408
Мамедали Агаева арестовали
Мамедали Агаева арестовали обновлено 20:35
20:35 7409
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
20:27 376
Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине
Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине
20:08 1073
Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера?
Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера? каждому свои проблемы
19:59 850
Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов
Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов Точные цифры
19:53 1292
Иран не смирится и не уступит
Иран не смирится и не уступит Хамид Шаханаги комментирует для haqqin.az
19:50 792
Специальных договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет
Специальных договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет Но «все возможно», говорит Ушаков
18:15 2500
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 4511
У Путина большие надежды на саммит в Китае
У Путина большие надежды на саммит в Китае
18:38 1577
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
16:48 4341

ЭТО ВАЖНО

Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
19:43 7408
Мамедали Агаева арестовали
Мамедали Агаева арестовали обновлено 20:35
20:35 7409
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
20:27 376
Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине
Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине
20:08 1073
Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера?
Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера? каждому свои проблемы
19:59 850
Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов
Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов Точные цифры
19:53 1292
Иран не смирится и не уступит
Иран не смирится и не уступит Хамид Шаханаги комментирует для haqqin.az
19:50 792
Специальных договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет
Специальных договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет Но «все возможно», говорит Ушаков
18:15 2500
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 4511
У Путина большие надежды на саммит в Китае
У Путина большие надежды на саммит в Китае
18:38 1577
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
16:48 4341
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться