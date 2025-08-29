Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера?

В сумме за три месяца федеральные министерства израсходовали на услуги парикмахеров, визажистов и фотографов 58 700 евро. При этом цифры оказались ниже, чем при предыдущем канцлере Олафе Шольце, когда траты достигали куда более впечатляющих масштабов. Так, бывшая министр иностранных дел Анналена Бербок прославилась не только своими скандальными высказываниями, но и тем, что потратила на личного стилиста, сопровождавшего ее в 76 (!) зарубежных поездках, 137 000 евро.

Согласно данным, опубликованным в ответ на запрос партии «Альтернатива для Германии», за первые три месяца работы нового кабинета канцлер Мерц потратил из государственного бюджета на укладку волос и макияж около 12 500 евро. Его коллеги по правительству оказались еще щедрее: Министерство экономики и энергетики под руководством Катарина Райхе израсходовало 19 265 евро, включая оплату визажиста, сопровождавшего делегацию в Вашингтон. А Министерство финансов во главе с Ларсом Клингбайлем заплатило фотографам 33 000 евро.

История о расходах федерального канцлера Германии Фридриха Мерца на услуги парикмахеров и визажистов началась почти случайно — с легкомысленного комплимента Дональда Трампа, отметившего на встрече в Белом доме «идеальный загар» канцлера ФРГ. Этот эпизод дал старт публикации официальных цифр, вызвавших в Германии бурю обсуждений.

История с «загаром Мерца» моментально превратилась в тему для острых заголовков немецкой прессы. Консервативные издания обвиняют правительство в «ненужной растрате», тогда как либеральные СМИ напоминают, что расходы на имидж входят в стандартные статьи протокольного бюджета, без которых современная публичная политика попросту невозможна. Тем не менее оппозиция использует скандал для усиления критики правительства на фоне падения рейтингов Мерца и роста популярности правых партий.

Показательно, что спор вокруг «косметических расходов» возник в тот момент, когда Германия переживает бюджетные дискуссии, связанные с повышением расходов на оборону и инфраструктуру. В условиях строгой экономии каждая тысяча евро, потраченная на визажистов и стилистов, воспринимается избирателями особенно остро. Эксперты отмечают, что для Мерца и его команды это - больше чем вопрос бухгалтерии - речь идет о доверии к власти и ее способности объяснять обществу даже такие, казалось бы, мелкие траты.

Подобные истории не являются исключительно немецким феноменом. В Великобритании в 2021 году разразился скандал вокруг расходов тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона на ремонт квартиры на Даунинг-стрит, который частично финансировался частными донорами. В 2017 году во Франции оппозиция критиковала президента Макрона за то, что его личный визажист получил за три месяца работы из бюджета более 26 000 евро. А в Японии в разные годы премьер-министры подвергались критике за чрезмерные траты на протокольные поездки и обслуживание имиджа, что неизменно становилось частью политической борьбы.

Таким образом, скандал вокруг макияжа и причесок в Германии стал не только шокирующим эпизодом светской жизни, но и отражением более широкой тенденции в западной политике - растущего внимания общества к любым «мелким» расходам элиты.

В условиях, когда правительства требуют от граждан экономии и жертв ради «больших целей», даже десятки тысяч евро, потраченные на имидж, превращаются в вопрос политической легитимности и доверия.