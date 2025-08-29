Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине

Во время визита в Латвию глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен резко высказалась о российском президенте Владимире Путине, назвав его «хищником». Политик заявила о необходимости Европы быть готовой к возможным будущим рискам, сообщает издание The Guardian.

В ходе встречи с латвийским премьер-министром Эвикой Силиней глава Еврокомиссии подчеркнула роль Латвии как истинного центра борьбы с беспилотниками в Европе и отметила вклад страны в укрепление безопасности НАТО в регионе. Она подчеркнула, что Европа в безопасности только тогда, когда восточная граница надежно защищена, и призвала Евросоюз к активной подготовке к возможным угрозам.

«Путин — хищник, представители Путина годами нападают на наши общества с помощью гибридных атак и кибератак», – сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что для обеспечения стабильности и безопасности необходимо срочно работать над повышением готовности реагировать на растущие риски и вызовы. «Риски, о которых нас предупреждали ваша страна и другие страны Балтии, к сожалению, материализовались», – заявила она.