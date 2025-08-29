USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Мерц похоронил надежды на мир между Россией и Украиной

20:19 606

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война России против Украины может продолжаться еще многие месяцы. Его слова приводит издание Le Figaro.

«Эта война может продолжаться еще много месяцев. Мы должны в любом случае к этому подготовиться. Мы готовы», — подчеркнул Мерц.

По его словам, партнеры Украины намерены продолжать оказывать ей поддержку в условиях полномасштабного вторжения. Канцлер также отметил, что сохранение работы «коалиции желающих» остается одним из приоритетов франко-германского союза.

28 августа Мерц заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина не состоится.

Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
19:43 7413
Мамедали Агаева арестовали
Мамедали Агаева арестовали обновлено 20:35
20:35 7417
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
20:27 380
Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине
Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине
20:08 1078
Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера?
Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера? каждому свои проблемы
19:59 855
Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов
Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов Точные цифры
19:53 1296
Иран не смирится и не уступит
Иран не смирится и не уступит Хамид Шаханаги комментирует для haqqin.az
19:50 795
Специальных договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет
Специальных договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет Но «все возможно», говорит Ушаков
18:15 2503
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 4511
У Путина большие надежды на саммит в Китае
У Путина большие надежды на саммит в Китае
18:38 1578
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
16:48 4344

