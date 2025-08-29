Мерц похоронил надежды на мир между Россией и Украиной

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война России против Украины может продолжаться еще многие месяцы. Его слова приводит издание Le Figaro.

«Эта война может продолжаться еще много месяцев. Мы должны в любом случае к этому подготовиться. Мы готовы», — подчеркнул Мерц.

По его словам, партнеры Украины намерены продолжать оказывать ей поддержку в условиях полномасштабного вторжения. Канцлер также отметил, что сохранение работы «коалиции желающих» остается одним из приоритетов франко-германского союза.

28 августа Мерц заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина не состоится.