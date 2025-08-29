USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН

20:27 380

Парламент Турции призвал приостановить членство Израиля в ООН и других международных организациях, а также прекратить военные и торговые связи с этим государством. Соответствующая резолюция была единогласно принята на внеочередном заседании, посвященном ситуации в секторе Газа.

Документ опубликован за подписью спикера парламента Нумана Куртулмуша.

«Мы призываем приостановить членство Израиля в ООН и международных организациях, пока его правительство не откажется от политики геноцида. Мы также призываем все национальные парламенты прекратить военные и торговые отношения с Израилем, немедленно предпринять действия, направленные на снятие эмбарго в отношении Палестины», — говорится в резолюции.

Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
19:43 7415
Мамедали Агаева арестовали
Мамедали Агаева арестовали обновлено 20:35
20:35 7419
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
20:27 381
Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине
Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине
20:08 1080
Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера?
Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера? каждому свои проблемы
19:59 857
Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов
Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов Точные цифры
19:53 1296
Иран не смирится и не уступит
Иран не смирится и не уступит Хамид Шаханаги комментирует для haqqin.az
19:50 796
Специальных договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет
Специальных договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет Но «все возможно», говорит Ушаков
18:15 2504
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 4512
У Путина большие надежды на саммит в Китае
У Путина большие надежды на саммит в Китае
18:38 1578
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
16:48 4345

ЭТО ВАЖНО

Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
19:43 7415
Мамедали Агаева арестовали
Мамедали Агаева арестовали обновлено 20:35
20:35 7419
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
20:27 381
Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине
Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине
20:08 1080
Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера?
Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера? каждому свои проблемы
19:59 857
Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов
Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов Точные цифры
19:53 1296
Иран не смирится и не уступит
Иран не смирится и не уступит Хамид Шаханаги комментирует для haqqin.az
19:50 796
Специальных договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет
Специальных договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет Но «все возможно», говорит Ушаков
18:15 2504
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 4512
У Путина большие надежды на саммит в Китае
У Путина большие надежды на саммит в Китае
18:38 1578
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
16:48 4345
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться