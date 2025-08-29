Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН

Парламент Турции призвал приостановить членство Израиля в ООН и других международных организациях, а также прекратить военные и торговые связи с этим государством. Соответствующая резолюция была единогласно принята на внеочередном заседании, посвященном ситуации в секторе Газа.

Документ опубликован за подписью спикера парламента Нумана Куртулмуша.

«Мы призываем приостановить членство Израиля в ООН и международных организациях, пока его правительство не откажется от политики геноцида. Мы также призываем все национальные парламенты прекратить военные и торговые отношения с Израилем, немедленно предпринять действия, направленные на снятие эмбарго в отношении Палестины», — говорится в резолюции.