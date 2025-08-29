Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы

США развернули мощную военно-морскую армаду у берегов Венесуэлы. К первым трем эсминцам, о которых мы уже сообщали, добавились еще пять кораблей. Среди них три ракетных эсминца, десантный корабль и ракетный крейсер. Также там развернута атомная быстроходная ударная подводная лодка. Такого скопления боевых кораблей этот регион давно не видел. Карибский бассейн в США называют «forgotten AOR» - «забытой зоной ответственности». До этого подобные эскадры отмечались в основном на Ближнем Востоке или в Индо-Тихоокеанском регионе. Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США используют «все элементы американской силы, чтобы остановить потоки наркотиков в нашу страну и привлечь к ответственности тех, кто занимается наркотрафиком». При этом она напомнила о том, что США не считают Николаса Мадуро легитимным лидером. По версии администрации он является «укрывающимся от правосудия главой преступного наркокартеля».

Обращает на себя внимание, что помимо 4.5 тысяч морских пехотинцев в операции участвует определенное число представителей правоохранительных ведомств, которым поручено участвовать в аресте тех, кто причастен к поставкам наркотиков в США. При этом главные цели столь мощного развертывания военно-морских сил США у берегов Венесуэлы не обнародованы. Военные эксперты в Вашингтоне предполагают, что в течение определенного времени корабли будут патрулировать побережье этой страны совместно с береговой охраной Мексики, но у них есть и возможности для нанесения ракетного удара по штаб-квартирам нарколабораторий режима. Корабль Iwo Jima, который правильнее назвать не крейсером, а судном-доком предназначен для высадки десанта. Кроме того, на его борту находятся десантные вертолётоносцы США, известный как тип «Иводзима». На первый взгляд все эти приготовления говорят о возможности наземной операции США в Венесуэле. Однако ситуация может быть намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Одной из причин, по которой военные стратеги США, возможно, не решатся отдать приказ о высадке десанта является наличие у Венесуэлы немалого количества современных боевых дронов, которые были созданы в этой стране с помощью Ирана.

Впервые о наличии БПЛАв стране объявил в 2012 году, за год до свой смерти, Уго Чавес. Он с гордостью продемонстрировал три прототипа дронов, но при этом сказал, что они не несут никакого оружия. Вся программа создания беспилотников держалась в строгом секрете и сейчас данные о ней ошарашили и серьезно напугали лиц в Совете национальной безопасности США. В американской столице были прекрасно осведомлены о том, что Тегеран оказывает серьезную экономическую поддержку режиму Мадуро. Так, во время первого срока Трампа иранские суда с дизельным топливом и запчастями для буровых без особого труда преодолевали формальный карантин США вокруг Венесуэлы. Но, похоже, что существование масштабной программы создания БПЛА при технической поддержке Ирана стало неприятным сюрпризом для разведслужб США. Конечно, сигналы о том, что Венесуэла начала обзаводиться дронами, поступали и раньше. Сотрудник вашингтонского Institute for Near East Policy Фарзин Надими сообщал, что в 2022 году БПЛА, которые выходили из военных баз Венесуэлы, несли по четыре небольшие бомбы под своими крыльями.