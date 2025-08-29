Израиль ликвидировал главу ячейки ИГИЛ в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» в секторе Газа.

По данным израильских военных, в районе лагеря палестинских беженцев Бурейдж был уничтожен глава палестинской ячейки ИГИЛ Мухаммед Абд аль-Азиз Абу Зубайда.

«Абу Зубайда занимал высшую должность в террористической организации ИГИЛ в секторе Газа. Он отвечал за разработку политики, планирование и контроль за деятельностью организации в Иудее и Самарии, секторе Газа и на Синайском полуострове», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В ЦАХАЛ добавили, что боевики ИГИЛ активно участвовали в боях против израильской армии в Газе, а также занимались переброской вооружений и сбором средств для финансирования терроризма.

«ЦАХАЛ продолжит борьбу с террористическими организациями в секторе Газа», — подчеркнули в израильских вооруженных силах.

Также сообщается, что израильская армия ликвидировала на юге Ливана начальника штаба батальона сил специального назначения «Радван» движения «Хезболла».