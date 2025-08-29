USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Новость дня
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор

Иран отказался от плана «евротройки»

21:08 714

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран готов к честным переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), но отказывается вести их под давлением и отвергает инициативу европейской «тройки» — Великобритании, Германии и Франции — из-за «нереалистичных предварительных условий».

«Они требуют условий, которые должны быть результатом переговоров, а не их отправной точкой», — сказал Иравани, назвав план «евротройки» «лицемерным шагом». Он подчеркнул, что Иран «никогда не поддастся» политике угроз и давления, которую считает попыткой «навязывать и диктовать», а не решать реальные проблемы.

В качестве конструктивной альтернативы постпред поддержал предложение Москвы и Пекина: «Мы поддерживаем предоставление дипломатии большего времени для достижения нового понимания и новой сделки. Предложение России и Китая о коротком техническом продлении резолюции №2231 является практическим шагом в этом направлении».

Иравани также назвал действия европейских стран «безрассудными» и «провокационной эскалацией», которая, по его словам, подрывает сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ и угрожает международному миру и безопасности.

Накануне Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма snapback. При этом «евротройка» заявила о готовности продолжить переговоры по иранской ядерной программе в течение 30 дней для продления действия резолюции №2231, срок которой истекает 18 октября и предусматривает снятие санкций с Ирана.

Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика
21:55 2067
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену? все еще актуально
16:48 5085
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину Financial Times
22:51 626
Даже у ребенка прическа в виде танка
Даже у ребенка прическа в виде танка объектив haqqin.az
22:14 1619
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор все еще актуально
16:16 5902
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема
20:50 2303
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США обновлено 22:07
22:07 2043
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана?
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана? наш обзор
21:03 3737
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
19:43 9401
Мамедали Агаева арестовали
Мамедали Агаева арестовали обновлено 20:35
20:35 9048
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
20:27 1080

ЭТО ВАЖНО

Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика
21:55 2067
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену? все еще актуально
16:48 5085
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину Financial Times
22:51 626
Даже у ребенка прическа в виде танка
Даже у ребенка прическа в виде танка объектив haqqin.az
22:14 1619
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор все еще актуально
16:16 5902
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема
20:50 2303
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США обновлено 22:07
22:07 2043
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана?
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана? наш обзор
21:03 3737
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
19:43 9401
Мамедали Агаева арестовали
Мамедали Агаева арестовали обновлено 20:35
20:35 9048
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
20:27 1080
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться