Иран отказался от плана «евротройки»

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран готов к честным переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), но отказывается вести их под давлением и отвергает инициативу европейской «тройки» — Великобритании, Германии и Франции — из-за «нереалистичных предварительных условий».

«Они требуют условий, которые должны быть результатом переговоров, а не их отправной точкой», — сказал Иравани, назвав план «евротройки» «лицемерным шагом». Он подчеркнул, что Иран «никогда не поддастся» политике угроз и давления, которую считает попыткой «навязывать и диктовать», а не решать реальные проблемы.

В качестве конструктивной альтернативы постпред поддержал предложение Москвы и Пекина: «Мы поддерживаем предоставление дипломатии большего времени для достижения нового понимания и новой сделки. Предложение России и Китая о коротком техническом продлении резолюции №2231 является практическим шагом в этом направлении».

Иравани также назвал действия европейских стран «безрассудными» и «провокационной эскалацией», которая, по его словам, подрывает сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ и угрожает международному миру и безопасности.

Накануне Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма snapback. При этом «евротройка» заявила о готовности продолжить переговоры по иранской ядерной программе в течение 30 дней для продления действия резолюции №2231, срок которой истекает 18 октября и предусматривает снятие санкций с Ирана.