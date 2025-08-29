USD 1.7000
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Новость дня
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор

Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана?

наш обзор
Илькин Шафиев, собкор
21:03 3739

Греческое издание Naftemporiki, специализирующееся на бизнесе и финансовой тематике, написало о существующей напряженности между Азербайджаном и Россией, мирных соглашениях, подписанных 8 августа в Белом доме, а также о стратегии бывших советских республик по повороту от Москвы к сближению с Западом.

В статье приводятся выдержки из обсуждений, состоявшихся на днях в Баку, в одном из аналитических центров, при участии европейских дипломатов.

«Отношения между двумя лидерами никогда не основывались исключительно на взаимной симпатии», — говорит эксперт по Кавказу Якоб Волленштайн из Фонда Конрада Аденауэра.

«Путин хочет лишь сохранить соседние страны в сфере своего влияния. Азербайджан же относится к числу стран, которые сотрудничают лишь в ограниченной степени», — подчеркивает германский аналитик.

Путин хочет лишь сохранить соседние страны в сфере своего влияния

Греческая газета отмечает, что Азербайджан практически не зависит от Москвы. Страна импортирует из России лишь продовольствие и технику. Правда, в России проживает большая азербайджанская община, однако страна всегда стремилась избегать формирования серьезной зависимости.

Азербайджан же способен многое предложить миру. В частности, он обладает значительными запасами нефти и природного газа и экспортирует это сырье не только в Украину, но и, главным образом, в Израиль и ЕС — преимущественно через Грецию и трубопровод TAP.

Издание напоминает, что на фоне продолжающейся после инцидента с самолетом AZAL напряженности между Азербайджаном и Россией 8 августа в Белом доме при участии Дональда Трампа были подписаны соглашения, ведущие к миру между Азербайджаном и Арменией. Это, по мнению аналитиков, является показателем ослабления позиций России в регионе.

«Это, несомненно, было оскорблением для Путина, поскольку Россия является покровительницей Армении еще со времен Советского Союза. До недавнего времени границы с Турцией и Ираном, включая аэропорт в Ереване, охраняли не армяне, а русские», — поясняет немецкий эксперт.

Путин воспринял вашингтонскую сделку как личное оскорбление, ибо Россия является покровительницей Армении еще со времен Советского Союза

Naftemporiki пишет, что теперь американцы выходят на Кавказ и будут контролировать Зангезурский коридор, соединяющий Азербайджан на юге Армении с Нахчыванским регионом на западе, что обеспечит Азербайджану выход в Турцию и, следовательно, сухопутную связь с ЕС. Этот коридор даже называют «Дорогой Трампа к международному миру и процветанию».

Тем временем другая бывшая советская республика, Узбекистан, приветствует внешнеполитический курс президента Азербайджана Ильхама Алиева. 18 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите Узбекистана, Азербайджана и Европы в Ташкенте, заявил о планах подписать соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом. Еще в апреле 2024 года Узбекистан и ЕС достигли договоренности о стратегическом партнерстве в сфере поставок критически важных сырьевых товаров.

Мирзиёев подчеркнул, что Азербайджан служит стратегическим мостом между Центральной Азией и Европой. Он также высоко оценил усилия Алиева по развитию новых региональных процессов и укреплению взаимодействия между Южным Кавказом и Центральной Азией, а также поздравил Баку с заключением трехстороннего соглашения с Арменией и США.

Naftemporiki отмечает, что после начала войны в Украине экспорт ЕС в Узбекистан удвоился по сравнению с довоенным 2021 годом, достигнув почти четырех миллиардов евро.

«Коридор Трампа», включающий свыше 4250 километров железнодорожных линий и около 500 километров морских путей, соединяет Китай с Турцией через Каспийское море, а также с Германией и Украиной через Черное море, обходя Россию и Беларусь и предлагая альтернативный торговый маршрут.

Данный проект, судя по всему, призывает Узбекистан, а также Армению и Азербайджан к дальнейшему сотрудничеству с ЕС и дает им возможность стать чем-то большим, чем просто транзитными странами для западных товаров в обход санкций против России», — отмечается в статье.

Читайте по теме

Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 11931
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 10152
Россия и Азербайджан: астраханская разморозка наш комментарий; все еще актуально
25 августа 2025, 09:55 8257
Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика
21:55 2067
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену? все еще актуально
16:48 5087
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину Financial Times
22:51 629
Даже у ребенка прическа в виде танка
Даже у ребенка прическа в виде танка объектив haqqin.az
22:14 1621
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор все еще актуально
16:16 5903
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема
20:50 2303
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США обновлено 22:07
22:07 2045
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана?
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана? наш обзор
21:03 3740
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
19:43 9402
Мамедали Агаева арестовали
Мамедали Агаева арестовали обновлено 20:35
20:35 9048
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
20:27 1080

