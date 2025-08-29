Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана?

Греческое издание Naftemporiki, специализирующееся на бизнесе и финансовой тематике, написало о существующей напряженности между Азербайджаном и Россией, мирных соглашениях, подписанных 8 августа в Белом доме, а также о стратегии бывших советских республик по повороту от Москвы к сближению с Западом.
В статье приводятся выдержки из обсуждений, состоявшихся на днях в Баку, в одном из аналитических центров, при участии европейских дипломатов.
«Отношения между двумя лидерами никогда не основывались исключительно на взаимной симпатии», — говорит эксперт по Кавказу Якоб Волленштайн из Фонда Конрада Аденауэра.
«Путин хочет лишь сохранить соседние страны в сфере своего влияния. Азербайджан же относится к числу стран, которые сотрудничают лишь в ограниченной степени», — подчеркивает германский аналитик.
Греческая газета отмечает, что Азербайджан практически не зависит от Москвы. Страна импортирует из России лишь продовольствие и технику. Правда, в России проживает большая азербайджанская община, однако страна всегда стремилась избегать формирования серьезной зависимости.
Азербайджан же способен многое предложить миру. В частности, он обладает значительными запасами нефти и природного газа и экспортирует это сырье не только в Украину, но и, главным образом, в Израиль и ЕС — преимущественно через Грецию и трубопровод TAP.
Издание напоминает, что на фоне продолжающейся после инцидента с самолетом AZAL напряженности между Азербайджаном и Россией 8 августа в Белом доме при участии Дональда Трампа были подписаны соглашения, ведущие к миру между Азербайджаном и Арменией. Это, по мнению аналитиков, является показателем ослабления позиций России в регионе.
«Это, несомненно, было оскорблением для Путина, поскольку Россия является покровительницей Армении еще со времен Советского Союза. До недавнего времени границы с Турцией и Ираном, включая аэропорт в Ереване, охраняли не армяне, а русские», — поясняет немецкий эксперт.
Naftemporiki пишет, что теперь американцы выходят на Кавказ и будут контролировать Зангезурский коридор, соединяющий Азербайджан на юге Армении с Нахчыванским регионом на западе, что обеспечит Азербайджану выход в Турцию и, следовательно, сухопутную связь с ЕС. Этот коридор даже называют «Дорогой Трампа к международному миру и процветанию».
Тем временем другая бывшая советская республика, Узбекистан, приветствует внешнеполитический курс президента Азербайджана Ильхама Алиева. 18 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите Узбекистана, Азербайджана и Европы в Ташкенте, заявил о планах подписать соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом. Еще в апреле 2024 года Узбекистан и ЕС достигли договоренности о стратегическом партнерстве в сфере поставок критически важных сырьевых товаров.
Мирзиёев подчеркнул, что Азербайджан служит стратегическим мостом между Центральной Азией и Европой. Он также высоко оценил усилия Алиева по развитию новых региональных процессов и укреплению взаимодействия между Южным Кавказом и Центральной Азией, а также поздравил Баку с заключением трехстороннего соглашения с Арменией и США.
Naftemporiki отмечает, что после начала войны в Украине экспорт ЕС в Узбекистан удвоился по сравнению с довоенным 2021 годом, достигнув почти четырех миллиардов евро.
«Коридор Трампа», включающий свыше 4250 километров железнодорожных линий и около 500 километров морских путей, соединяет Китай с Турцией через Каспийское море, а также с Германией и Украиной через Черное море, обходя Россию и Беларусь и предлагая альтернативный торговый маршрут.
Данный проект, судя по всему, призывает Узбекистан, а также Армению и Азербайджан к дальнейшему сотрудничеству с ЕС и дает им возможность стать чем-то большим, чем просто транзитными странами для западных товаров в обход санкций против России», — отмечается в статье.