Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана?

Греческое издание Naftemporiki, специализирующееся на бизнесе и финансовой тематике, написало о существующей напряженности между Азербайджаном и Россией, мирных соглашениях, подписанных 8 августа в Белом доме, а также о стратегии бывших советских республик по повороту от Москвы к сближению с Западом. В статье приводятся выдержки из обсуждений, состоявшихся на днях в Баку, в одном из аналитических центров, при участии европейских дипломатов. «Отношения между двумя лидерами никогда не основывались исключительно на взаимной симпатии», — говорит эксперт по Кавказу Якоб Волленштайн из Фонда Конрада Аденауэра. «Путин хочет лишь сохранить соседние страны в сфере своего влияния. Азербайджан же относится к числу стран, которые сотрудничают лишь в ограниченной степени», — подчеркивает германский аналитик.

Греческая газета отмечает, что Азербайджан практически не зависит от Москвы. Страна импортирует из России лишь продовольствие и технику. Правда, в России проживает большая азербайджанская община, однако страна всегда стремилась избегать формирования серьезной зависимости. Азербайджан же способен многое предложить миру. В частности, он обладает значительными запасами нефти и природного газа и экспортирует это сырье не только в Украину, но и, главным образом, в Израиль и ЕС — преимущественно через Грецию и трубопровод TAP. Издание напоминает, что на фоне продолжающейся после инцидента с самолетом AZAL напряженности между Азербайджаном и Россией 8 августа в Белом доме при участии Дональда Трампа были подписаны соглашения, ведущие к миру между Азербайджаном и Арменией. Это, по мнению аналитиков, является показателем ослабления позиций России в регионе. «Это, несомненно, было оскорблением для Путина, поскольку Россия является покровительницей Армении еще со времен Советского Союза. До недавнего времени границы с Турцией и Ираном, включая аэропорт в Ереване, охраняли не армяне, а русские», — поясняет немецкий эксперт.