USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Новость дня
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор

Иран ужесточил правила въезда для россиян

21:43 1106

Российские туристы больше не смогут самостоятельно оформлять визы для поездок в Иран. Теперь получение туристической визы возможно только через иранские турфирмы, с которыми будут работать российские туроператоры. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на посольство Ирана в Москве.

«Обратиться к иранским туркомпаниям можно через российских туроператоров, которые будут взаимодействовать с иранскими партнерами», — цитирует АТОР заявление дипмиссии.

Как пояснили в посольстве, такие меры связаны с обострением ситуации на Ближнем Востоке и направлены на «предотвращение въезда нежелательных лиц».

Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика
21:55 2067
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену? все еще актуально
16:48 5088
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину Financial Times
22:51 631
Даже у ребенка прическа в виде танка
Даже у ребенка прическа в виде танка объектив haqqin.az
22:14 1624
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор все еще актуально
16:16 5906
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема
20:50 2304
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США обновлено 22:07
22:07 2045
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана?
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана? наш обзор
21:03 3741
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
19:43 9404
Мамедали Агаева арестовали
Мамедали Агаева арестовали обновлено 20:35
20:35 9048
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
20:27 1081

ЭТО ВАЖНО

Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика
21:55 2067
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену? все еще актуально
16:48 5088
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину Financial Times
22:51 631
Даже у ребенка прическа в виде танка
Даже у ребенка прическа в виде танка объектив haqqin.az
22:14 1624
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор все еще актуально
16:16 5906
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема
20:50 2304
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США обновлено 22:07
22:07 2045
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана?
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана? наш обзор
21:03 3741
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
19:43 9404
Мамедали Агаева арестовали
Мамедали Агаева арестовали обновлено 20:35
20:35 9048
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
20:27 1081
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться