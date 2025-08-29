Иран ужесточил правила въезда для россиян

Российские туристы больше не смогут самостоятельно оформлять визы для поездок в Иран. Теперь получение туристической визы возможно только через иранские турфирмы, с которыми будут работать российские туроператоры. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на посольство Ирана в Москве.

«Обратиться к иранским туркомпаниям можно через российских туроператоров, которые будут взаимодействовать с иранскими партнерами», — цитирует АТОР заявление дипмиссии.

Как пояснили в посольстве, такие меры связаны с обострением ситуации на Ближнем Востоке и направлены на «предотвращение въезда нежелательных лиц».