В России увеличили план набора контрактников

В текущем году в России увеличили план набора на военную службу по контракту, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании коллегии Минобороны.

«Ключевым вопросом для обеспечения ведения военных действий остается комплектование войск. Работа на данном направлении идет успешно. В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели плана комплектования в целом выполняются», — сказал он.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2025 года более 210 тысяч человек заключили контракты на военную службу в Вооруженных силах России.