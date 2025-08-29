Зеленский узаконил в Украине термин «рашизм»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа», которым впервые на законодательном уровне закреплено определение термина «рашизм». Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, «рашизм» трактуется как разновидность тоталитарной идеологии и практик, лежащих в основе «российского нацистского тоталитарного режима». Эта идеология, уточняется в законе, опирается на традиции российского шовинизма и империализма, а также использует практики, характерные для коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов.

Закон подчеркивает, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия активно манипулирует историческими фактами, пытаясь исказить украинскую историю, навязать тезис об «общем наследии» и оправдать войну квазиисторическими нарративами. Новый закон должен стать инструментом противодействия подобной пропаганде и способом консолидации общества вокруг единого понимания прошлого.

Помимо термина «рашизм», в документе закреплены такие понятия, как «война за независимость Украины», «преступления против украинского народа» и «историческая антиукраинская пропаганда».