Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Новость дня
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор

Зеленский узаконил в Украине термин «рашизм»

22:28 803

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа», которым впервые на законодательном уровне закреплено определение термина «рашизм». Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, «рашизм» трактуется как разновидность тоталитарной идеологии и практик, лежащих в основе «российского нацистского тоталитарного режима». Эта идеология, уточняется в законе, опирается на традиции российского шовинизма и империализма, а также использует практики, характерные для коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов.

Закон подчеркивает, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия активно манипулирует историческими фактами, пытаясь исказить украинскую историю, навязать тезис об «общем наследии» и оправдать войну квазиисторическими нарративами. Новый закон должен стать инструментом противодействия подобной пропаганде и способом консолидации общества вокруг единого понимания прошлого.

Помимо термина «рашизм», в документе закреплены такие понятия, как «война за независимость Украины», «преступления против украинского народа» и «историческая антиукраинская пропаганда».

ЭТО ВАЖНО

Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика
21:55 2071
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену? все еще актуально
16:48 5089
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину Financial Times
22:51 633
Даже у ребенка прическа в виде танка
Даже у ребенка прическа в виде танка объектив haqqin.az
22:14 1627
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор все еще актуально
16:16 5907
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема
20:50 2305
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США обновлено 22:07
22:07 2047
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана?
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана? наш обзор
21:03 3748
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
19:43 9406
Мамедали Агаева арестовали
Мамедали Агаева арестовали обновлено 20:35
20:35 9051
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
20:27 1082
