Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор

Румыния выразила России «решительный протест»

В пятницу, 29 августа, Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России в связи с массированным российским обстрелом Украины и гибелью более двух десятков гражданских лиц накануне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Румынии.

Во время встречи российскому послу был выражен «решительный протест» из-за атак российских сил против гражданских объектов в Украине в ночь на 28 августа.

Отдельно румынская сторона осудила повреждение здания представительства ЕС в Киеве и British Council, а также неоднократные атаки вооруженных сил России на гражданскую инфраструктуру Украины вблизи границы с Румынией. В МИД подчеркнули «безответственный характер этих атак и их серьезные последствия для национальной безопасности».

Напомним, в ночь на 28 августа российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив 629 средств воздушного нападения. Попадания ракет и ударных дронов зафиксировали на 13 локациях, падение обломков — еще на 26.

В Киеве известно о гибели по меньшей мере 25 человек, включая четверых детей. 29 августа в столице Украины был объявлен День траура.

