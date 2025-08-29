USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Новость дня
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор

Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину

Financial Times
22:51 635

Президент США Дональд Трамп предлагал разместить китайские войска в качестве миротворцев на территории послевоенной Украины, поддержав инициативу, впервые озвученную президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным источника издания, на прошлой неделе на встрече в Белом доме с европейскими лидерами и президентом Украины Трамп выступил за привлечение Китая для патрулирования нейтральной зоны вдоль 1300-километровой линии фронта в рамках мирного урегулирования с Россией.

«Это ложь», — заявил высокопоставленный представитель администрации Трампа, добавив, что «обсуждения китайских миротворцев не было».

Сообщается, что идея сталкивается с сопротивлением европейских столиц, а президент Украины Владимир Зеленский ранее отверг ее из-за поддержки Пекином военных действий России.

Высокопоставленные представители США, Украины и ведущих европейских стран обсуждали возможность создания демилитаризованной зоны, патрулируемой нейтральными миротворцами, как первого этапа мирного урегулирования.

В то же время Китай заявил о готовности сыграть «конструктивную роль» в урегулировании конфликта после того, как Россия предположила возможность участия Пекина в качестве гаранта безопасности Украины в рамках будущего мирного соглашения.

МИД Китая на этой неделе опроверг сообщения СМИ о предложении включить китайские войска в миротворческие силы на Украине, заявив, что они «не соответствуют действительности».

Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика
21:55 2074
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену? все еще актуально
16:48 5091
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину Financial Times
22:51 636
Даже у ребенка прическа в виде танка
Даже у ребенка прическа в виде танка объектив haqqin.az
22:14 1630
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор все еще актуально
16:16 5907
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема
20:50 2306
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США обновлено 22:07
22:07 2048
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана?
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана? наш обзор
21:03 3752
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
19:43 9409
Мамедали Агаева арестовали
Мамедали Агаева арестовали обновлено 20:35
20:35 9054
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
20:27 1082

ЭТО ВАЖНО

Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика
21:55 2074
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену? все еще актуально
16:48 5091
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину Financial Times
22:51 636
Даже у ребенка прическа в виде танка
Даже у ребенка прическа в виде танка объектив haqqin.az
22:14 1630
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор все еще актуально
16:16 5907
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема
20:50 2306
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США обновлено 22:07
22:07 2048
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана?
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана? наш обзор
21:03 3752
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
19:43 9409
Мамедали Агаева арестовали
Мамедали Агаева арестовали обновлено 20:35
20:35 9054
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
20:27 1082
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться