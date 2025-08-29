Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину

Президент США Дональд Трамп предлагал разместить китайские войска в качестве миротворцев на территории послевоенной Украины, поддержав инициативу, впервые озвученную президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным источника издания, на прошлой неделе на встрече в Белом доме с европейскими лидерами и президентом Украины Трамп выступил за привлечение Китая для патрулирования нейтральной зоны вдоль 1300-километровой линии фронта в рамках мирного урегулирования с Россией.

«Это ложь», — заявил высокопоставленный представитель администрации Трампа, добавив, что «обсуждения китайских миротворцев не было».

Сообщается, что идея сталкивается с сопротивлением европейских столиц, а президент Украины Владимир Зеленский ранее отверг ее из-за поддержки Пекином военных действий России.

Высокопоставленные представители США, Украины и ведущих европейских стран обсуждали возможность создания демилитаризованной зоны, патрулируемой нейтральными миротворцами, как первого этапа мирного урегулирования.

В то же время Китай заявил о готовности сыграть «конструктивную роль» в урегулировании конфликта после того, как Россия предположила возможность участия Пекина в качестве гаранта безопасности Украины в рамках будущего мирного соглашения.

МИД Китая на этой неделе опроверг сообщения СМИ о предложении включить китайские войска в миротворческие силы на Украине, заявив, что они «не соответствуют действительности».