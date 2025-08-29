USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Новость дня
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор

В Минтруда обсудили социальные реформы и благосостояние граждан

фото
23:17 123

В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева и на основании распоряжения Кабинета Министров о подготовке «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы» состоялось очередное заседание подгруппы по инклюзивному социальному развитию и социальной защите. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтруда Азербайджана.

Руководитель рабочей группы, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев отметил, что в Азербайджане предпринимаются важные шаги по обеспечению благосостояния граждан. Было подчеркнуто, что в рамках утвержденного распоряжением главы государства документа «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития» одним из ключевых направлений является «Динамичное, инклюзивное и основанное на социальной справедливости общество».

Отмечено, что в 2018–2025 годах реализовано пять пакетов социальных реформ, что привело к значительному росту заработных плат, пенсий и других социальных выплат. Подчеркнуты достижения в усилении социальной защиты населения, развитии инклюзивного общества, систем реабилитации и социальных услуг, а также в расширении активных программ занятости. Было указано на широкое внедрение цифровых решений в сферах труда, занятости и социальной защиты.

Отдельно отмечено, что достижение социальных успехов и продолжение мер по развитию инклюзивного общества будет одним из основных направлений новой стратегии социально-экономического развития.

На заседании были обсуждены работы, проведенные подгруппой по подготовке проекта стратегии, предстоящие задачи и поступившие предложения.

Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика
21:55 2076
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену? все еще актуально
16:48 5091
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину Financial Times
22:51 636
Даже у ребенка прическа в виде танка
Даже у ребенка прическа в виде танка объектив haqqin.az
22:14 1633
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор все еще актуально
16:16 5908
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема
20:50 2307
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США обновлено 22:07
22:07 2051
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана?
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана? наш обзор
21:03 3756
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
19:43 9409
Мамедали Агаева арестовали
Мамедали Агаева арестовали обновлено 20:35
20:35 9054
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
20:27 1082

ЭТО ВАЖНО

Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика
21:55 2076
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену? все еще актуально
16:48 5091
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину Financial Times
22:51 636
Даже у ребенка прическа в виде танка
Даже у ребенка прическа в виде танка объектив haqqin.az
22:14 1633
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор все еще актуально
16:16 5908
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема
20:50 2307
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США обновлено 22:07
22:07 2051
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана?
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана? наш обзор
21:03 3756
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
19:43 9409
Мамедали Агаева арестовали
Мамедали Агаева арестовали обновлено 20:35
20:35 9054
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
20:27 1082
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться