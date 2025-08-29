В Минтруда обсудили социальные реформы и благосостояние граждан

В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева и на основании распоряжения Кабинета Министров о подготовке «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы» состоялось очередное заседание подгруппы по инклюзивному социальному развитию и социальной защите. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтруда Азербайджана.

Руководитель рабочей группы, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев отметил, что в Азербайджане предпринимаются важные шаги по обеспечению благосостояния граждан. Было подчеркнуто, что в рамках утвержденного распоряжением главы государства документа «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития» одним из ключевых направлений является «Динамичное, инклюзивное и основанное на социальной справедливости общество».

Отмечено, что в 2018–2025 годах реализовано пять пакетов социальных реформ, что привело к значительному росту заработных плат, пенсий и других социальных выплат. Подчеркнуты достижения в усилении социальной защиты населения, развитии инклюзивного общества, систем реабилитации и социальных услуг, а также в расширении активных программ занятости. Было указано на широкое внедрение цифровых решений в сферах труда, занятости и социальной защиты.

Отдельно отмечено, что достижение социальных успехов и продолжение мер по развитию инклюзивного общества будет одним из основных направлений новой стратегии социально-экономического развития.

На заседании были обсуждены работы, проведенные подгруппой по подготовке проекта стратегии, предстоящие задачи и поступившие предложения.