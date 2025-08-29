Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину

Для обеспечения энергетической безопасности Украины и Молдовы Европейская комиссия рассматривает новые маршруты транспортировки газа, в том числе с использованием инфраструктуры Trans Adriatic Pipeline (TAP) — ключевого элемента Южного газового коридора, который с 2020 года поставляет в Европу азербайджанский газ. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ЕК, прорабатывается так называемый «Маршрут 3», который должен начинаться на греческой газокомпрессорной станции в Комотини, далее проходить через территорию Болгарии по интерконнектору Греция–Болгария (IGB), достигать румынской станции «Негру Вода 1/Кардам», а затем продолжаться в направлении украинских ГКС «Исакча 1/Орловка» и молдавских Каушан и Гребеников. Часть маршрута предполагает использование мощностей Трансбалканского газопровода на территориях Болгарии, Румынии, Украины и Молдовы.

В консорциуме TAP AG haqqin.az подтвердили осведомленность о дискуссиях в ЕК, но отметили, что из-за высоких тарифов на транспортировку газа по TAP скептически оценивают перспективы реализации «Маршрута 3». Представители консорциума подчеркнули, что на данный момент отсутствуют планы по пересмотру тарифной политики, а потому более целесообразным в экономическом плане представляется задействование маршрута через газокомпрессорную станцию «Малкочлар/Странджа 2» на турецко-болгарской границе с использованием Трансбалканского газопровода. Следует отметить, что в июле 2025 года Азербайджан впервые отправил в Украину 70 миллионов кубометров газа по Трансбалканскому маршруту. Эта пробная поставка продемонстрировала техническую реализуемость направления и стимулировала переговоры о его дальнейшем использовании. Украина и Азербайджан уже обсуждают возможности расширения сотрудничества, учитывая потребности Киева в дополнительных объемах «голубого топлива». Наряду с «Маршрутом 3», в европейской повестке находятся и другие направления. «Маршрут 1» предполагает транспортировку газа из Греции через Болгарию по «Вертикальному коридору», а «Маршрут 2» предусматривает использование линии Амфитрити – Комотини – Стара Загора – Негру Вода 1 – Исакча 1/Орловка – Каушаны – Гребеники. По этим двум вариантам уже проведены по европейским стандартам четыре аукциона для поставок газа в Украину и далее в Молдову. Но, как отметили в ЕК, результаты аукционов оказались неоднозначными: инвесторов и рейдеров сдерживают высокая волатильность рынка и неопределенность, связанная с развитием российско-украинского конфликта.