Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор

Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину

эксклюзив
Ламия Исаева, собкор
23:21

Для обеспечения энергетической безопасности Украины и Молдовы Европейская комиссия рассматривает новые маршруты транспортировки газа, в том числе с использованием инфраструктуры Trans Adriatic Pipeline (TAP) — ключевого элемента Южного газового коридора, который с 2020 года поставляет в Европу азербайджанский газ.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ЕК, прорабатывается так называемый «Маршрут 3», который должен начинаться на греческой газокомпрессорной станции в Комотини, далее проходить через территорию Болгарии по интерконнектору Греция–Болгария (IGB), достигать румынской станции «Негру Вода 1/Кардам», а затем продолжаться в направлении украинских ГКС «Исакча 1/Орловка» и молдавских Каушан и Гребеников. Часть маршрута предполагает использование мощностей Трансбалканского газопровода на территориях Болгарии, Румынии, Украины и Молдовы.

В июле 2025 года Азербайджан впервые отправил в Украину 70 миллионов кубометров газа по Трансбалканскому маршруту. Эта пробная поставка продемонстрировала техническую реализуемость направления

В консорциуме TAP AG haqqin.az подтвердили осведомленность о дискуссиях в ЕК, но отметили, что из-за высоких тарифов на транспортировку газа по TAP скептически оценивают перспективы реализации «Маршрута 3». Представители консорциума подчеркнули, что на данный момент отсутствуют планы по пересмотру тарифной политики, а потому более целесообразным в экономическом плане представляется задействование маршрута через газокомпрессорную станцию «Малкочлар/Странджа 2» на турецко-болгарской границе с использованием Трансбалканского газопровода.

Следует отметить, что в июле 2025 года Азербайджан впервые отправил в Украину 70 миллионов кубометров газа по Трансбалканскому маршруту. Эта пробная поставка продемонстрировала техническую реализуемость направления и стимулировала переговоры о его дальнейшем использовании. Украина и Азербайджан уже обсуждают возможности расширения сотрудничества, учитывая потребности Киева в дополнительных объемах «голубого топлива».

Наряду с «Маршрутом 3», в европейской повестке находятся и другие направления. «Маршрут 1» предполагает транспортировку газа из Греции через Болгарию по «Вертикальному коридору», а «Маршрут 2» предусматривает использование линии Амфитрити – Комотини – Стара Загора – Негру Вода 1 – Исакча 1/Орловка – Каушаны – Гребеники. По этим двум вариантам уже проведены по европейским стандартам четыре аукциона для поставок газа в Украину и далее в Молдову. Но, как отметили в ЕК, результаты аукционов оказались неоднозначными: инвесторов и рейдеров сдерживают высокая волатильность рынка и неопределенность, связанная с развитием российско-украинского конфликта.

По состоянию на середину августа в украинские ПХГ уже закачано около половины необходимого объема. В свою очередь, Молдова ведет переговоры с различными поставщиками, включая возможности закупок по Трансбалканскому газопроводу

Согласно официальным заявлениям правительства Украины, для удовлетворения спроса в осенне-зимний период стране потребуется свыше 12 миллиардов кубометров газа. По состоянию на середину августа в украинские ПХГ уже закачано около половины необходимого объема. В свою очередь, Молдова ведет переговоры с различными поставщиками, включая возможности закупок по Трансбалканскому газопроводу.

Дополнительным фактором энергетической стратегии Украины и Молдовы становится сжиженный природный газ (СПГ). Обе страны планируют закупать его у США с доставкой через польские и греческие терминалы, что должно диверсифицировать их энергетический баланс и снизить зависимость от традиционных трубопроводных поставок.

Таким образом, «Маршрут 3» остается одним из нескольких вариантов, которые обсуждаются в Брюсселе, но его высокая капиталоемкость и тарифная нагрузка ставят под сомнение вопрос практической реализации.

Более вероятным сценарием на ближайшую перспективу выглядит расширение использования Трансбалканского газопровода, подкрепленное азербайджанскими поставками и перспективами импорта американского сжиженного газа, что формирует основу новой архитектуры энергетической безопасности региона.

«Газовый дефицит» в Украине: США и Азербайджан спешат на помощь
26 августа 2025, 18:46
Азербайджан возьмет на себя не только Украину. Но и Молдову
28 июля 2025, 20:19
Украина открывает свои хранилища для азербайджанского газа
14 июля 2025, 00:50
Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика
21:55 2077
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену? все еще актуально
16:48 5094
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину Financial Times
22:51 637
Даже у ребенка прическа в виде танка
Даже у ребенка прическа в виде танка объектив haqqin.az
22:14 1634
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор все еще актуально
16:16 5909
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема
20:50 2308
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США обновлено 22:07
22:07 2052
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана?
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана? наш обзор
21:03 3758
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
19:43 9410
Мамедали Агаева арестовали
Мамедали Агаева арестовали обновлено 20:35
20:35 9054
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
20:27 1083

