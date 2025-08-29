Израиль не уступит территории Сирии

Израильская медиакорпорация «Кан 11» сообщила, что в Иерусалиме рассматривалась гипотетическая возможность передачи Сирии горы Дов и ферм Шебаа в обмен на признание Дамаском израильского контроля над Голанскими высотами. Эта информация вызвала резонанс не только из-за чувствительности самой темы, но и вследствие её стратегических и политических последствий для всего региона. Гора Дов и фермы Шебаа — спорные территории на стыке границ Ливана, Сирии и Израиля, которые до 1967 года находились под сирийской юрисдикцией, но после «Шестидневной войны» перешли под контроль Израиля.

В Иерусалиме, по данным источников «Кан 11», изучались юридические и политические механизмы возможной сделки. Реализация подобного шага потребовала бы согласия не менее 80 депутатов Кнессета. Однако на фоне резни в Эс-Сувейде переговоры, которые якобы велись с сирийской стороной, были прерваны. Близкие к властям источники в Сирии не исключают обсуждение этого вопроса, но только после заключения всеобъемлющего соглашения о безопасности. При этом подчеркивается, что тема горы Дов и ферм Шебаа не может рассматриваться в отрыве от общей демаркации границ между Сирией, Ливаном и Израилем. Официальный Иерусалим отверг сообщения «Кан 11». Канцелярия премьер-министра Нетаньяху заявила, что разговоры о готовности передать гору Дов являются «абсолютным фейком». Тем не менее сам факт появления подобных публикаций свидетельствует о том, что в экспертных и политических кругах Израиля идет дискуссия о возможных сценариях урегулирования с Дамаском.

Необходимо учитывать, что гора Дов и фермы Шебаа давно превратились в важный элемент региональной геополитики. Ливан также претендует на эти территории, и именно ссылка на «оккупацию Шебаа» служила, да и служит «Хезболле», вопреки всем международным резолюциям, удобным оправданием для сохранения вооруженных формирований. Для Израиля же эта территория — не только объект спора, но и фактор безопасности на северной границе. Алон Кейсар, израильский политолог и бывший советник премьер-министра Нетаньяху, в интервью haqqin.az отмечает, что прецеденты территориальных обменов у Израиля уже есть. В 1979 году Египет получил назад Синайский полуостров в обмен на мир и гарантии безопасности. Но, как подчеркивает эксперт, ситуация с Сирией принципиально иная. В отличие от Египта, режим Башара Асада позволял «Хезболле», подразделениям КСИР и другим иранским прокси укрепляться на своей территории, превращая страну в плацдарм для давления на Израиль. В случае же с Синаем иранского фактора не существовало, не говоря уже о том, что гарантом соглашения выступили США.