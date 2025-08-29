Макрон дал Путину время до 1 сентября

Как сообщает Le Figaro, на это Макрон указал 29 августа в беседе со СМИ после переговоров с канцлером Германии.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уклонение президента России Владимира Путина от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которую российский лидер согласился во время саммита с Дональдом Трампом, не может остаться без реакции США.

Французский президент напомнил, что более десяти дней назад на саммите на Аляске Путин заверил Трампа в готовности встретиться с Зеленским. Однако вскоре после этого в Москве начали искать объяснения, почему такая встреча пока невозможна.

«Если до понедельника, 1 сентября, встреча так и не будет согласована, это будет означать, что президент Путин разыграл президента Трампа… и это не может остаться без ответа», — подчеркнул Макрон.

По его словам, в ближайшее время он намерен обсудить этот вопрос с американским лидером. «Мы оба будем общаться с президентом Трампом… И если на следующей неделе нам придется констатировать, что в очередной раз, после месяцев невыполненных обещаний, ничего не будет, — мы будем очень четко призывать к применению первичных и вторичных санкций», — добавил президент Франции.