USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Новость дня
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор

Макрон дал Путину время до 1 сентября

29 августа 2025, 23:51 1623

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уклонение президента России Владимира Путина от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которую российский лидер согласился во время саммита с Дональдом Трампом, не может остаться без реакции США.

Как сообщает Le Figaro, на это Макрон указал 29 августа в беседе со СМИ после переговоров с канцлером Германии.

Французский президент напомнил, что более десяти дней назад на саммите на Аляске Путин заверил Трампа в готовности встретиться с Зеленским. Однако вскоре после этого в Москве начали искать объяснения, почему такая встреча пока невозможна.

«Если до понедельника, 1 сентября, встреча так и не будет согласована, это будет означать, что президент Путин разыграл президента Трампа… и это не может остаться без ответа», — подчеркнул Макрон.

По его словам, в ближайшее время он намерен обсудить этот вопрос с американским лидером. «Мы оба будем общаться с президентом Трампом… И если на следующей неделе нам придется констатировать, что в очередной раз, после месяцев невыполненных обещаний, ничего не будет, — мы будем очень четко призывать к применению первичных и вторичных санкций», — добавил президент Франции.

В Баку изуродовали еще один архитектурный дом
В Баку изуродовали еще один архитектурный дом наш спецреп
01:41 269
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину эксклюзив
29 августа 2025, 23:21 1763
Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика
29 августа 2025, 21:55 3427
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену? все еще актуально
29 августа 2025, 16:48 5762
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину Financial Times
29 августа 2025, 22:51 1410
Даже у ребенка прическа в виде танка
Даже у ребенка прическа в виде танка объектив haqqin.az
29 августа 2025, 22:14 2880
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор все еще актуально
29 августа 2025, 16:16 6659
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема
29 августа 2025, 20:50 3074
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США обновлено 22:07
29 августа 2025, 22:07 2845
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана?
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана? наш обзор
29 августа 2025, 21:03 5284
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
29 августа 2025, 19:43 10216

ЭТО ВАЖНО

В Баку изуродовали еще один архитектурный дом
В Баку изуродовали еще один архитектурный дом наш спецреп
01:41 269
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину эксклюзив
29 августа 2025, 23:21 1763
Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика
29 августа 2025, 21:55 3427
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену? все еще актуально
29 августа 2025, 16:48 5762
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину Financial Times
29 августа 2025, 22:51 1410
Даже у ребенка прическа в виде танка
Даже у ребенка прическа в виде танка объектив haqqin.az
29 августа 2025, 22:14 2880
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор все еще актуально
29 августа 2025, 16:16 6659
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема
29 августа 2025, 20:50 3074
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США обновлено 22:07
29 августа 2025, 22:07 2845
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана?
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана? наш обзор
29 августа 2025, 21:03 5284
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
29 августа 2025, 19:43 10216
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться