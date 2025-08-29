USD 1.7000
Азербайджанскому деятелю культуры, живущей в США, вручена медаль

Рамиль Алиев, собкор
29 августа 2025, 23:58 1024

Председатель Государственного комитета Aзербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с деятелем культуры Севиндж Керимовой, живущей в американском штате Калифорния.

Как сообщает haqqin.az, Ф.Мурадов высоко оценил приверженность проживающих за рубежом соотечественников идеям азербайджанства, национальным ценностям и работу, проводимую ими в деле пропаганды азербайджанской культуры. «Азербайджанская диаспора играет активную роль в развитии двусторонних отношений Aзербайджана с США, расширении культурных связей двух стран, - подчеркнул Ф.Мурадов. - И проживающие за рубежом азербайджанские общины окружены особым вниманием и заботой президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой».

Севиндж Керимовой была вручена медаль Азербайджанской Республики «За заслуги в диаспорской деятельности».

Гостья поблагодарила азербайджанское государство за оценку ее деятельности. Она довела до внимания, что и впредь будет делать все возможное для популяризации в США Азербайджана и его культуры, воспитания молодых соотечественников в национальном духе, приложит все усилия для более эффективной организации диаспорской деятельности.

Отметим, что в 1980–1990 годах Севиндж Керимова, являющаяся одной из известных представительниц азербайджанской культуры, наряду с телевизионными программами, работала также в качестве режиссера и продюсера массовых мероприятий в Азербайджане. Она является создателем некогда популярной группы «Кярван». Работала продюсером в компании Golden Arts Entertainment Production. При поддержке Госкомитета стала организатором международных проектов под названием «Бакинская осень - спустя 35 лет» и «Bместе».

Совместно с супругом – композитором Микаилом Векиловым Севиндж Керимова оказала поддержку развитию молодых азербайджанских музыкантов и выходу их на большую сцену. Их сын - Рустам Векилов - первый азербайджанский режиссер, снявшим фильм в Голливуде, а дочь - Нигяр Векилова – известный фэшн-фотограф.

