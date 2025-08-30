Трамп намерен удержать Путина за столом переговоров

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп намерен обеспечить участие Владимира Путина в переговорах по урегулированию ситуации между Россией и Украиной. Об этом дипломат сказал в эфире телеканала Fox News.

«Президент Трамп знает все карты, которые он еще может разыграть. Однако он также понимает, что ему необходимо обеспечить дальнейшее присутствие Владимира Путина за столом переговоров, как и Владимира Зеленского», — отметил Уитакер.

Он отказался прогнозировать сроки возможной встречи лидеров России и Украины. «Произойдет ли это в одночасье? Скорее всего, нет. Но думаю, что мы на правильном пути, и обе стороны — Москва и Киев — все еще ведут переговоры, а это хорошо», — подчеркнул представитель США.

Отвечая на вопрос о том, сколько времени Трамп готов предоставить Путину для подготовки встречи с Зеленским до возможного введения новых ограничительных мер, Уитакер сказал: «Ну, разумеется, президент Трамп даст ему столько времени, сколько, по его мнению, необходимо для создания верной ситуации».