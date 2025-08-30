США назвали цели своей миссии в Венесуэле

Миссия вооруженных сил США включает в себя защиту американских граждан от преступных картелей и иностранных террористических организаций. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, комментируя информацию о размещении военных кораблей США у побережья Венесуэлы.
«Президент [США Дональд Трамп] еще во время предвыборной кампании, а затем с первого дня своего президентства и в первых исполнительных указах заявлял, что преступные картели в этом полушарии являются иностранными террористическими организациями, представляющими явную и непосредственную угрозу для американского народа», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. «На этой планете нет организаций, которые были бы ответственны за гибель большего числа американцев, чем преступные картели и наркоторговцы, действующие в Западном полушарии», — добавил Миллер.
«Президент четко заявил, что миссия вооруженных сил США включает в себя защиту нации от этих иностранных террористических организаций и преступных картелей», — подчеркнул замглавы аппарата Белого дома. «То, что вы видите, — это решимость президента и вооруженных сил Соединенных Штатов бороться и ликвидировать организации, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, преступные картели и эти иностранные террористические организации в нашем полушарии», — резюмировал он.
Борьба президента США Дональда Трампа с наркотрафиком из Венесуэлы может быть лишь маской для истинных целей американского лидера, пишет Axios со ссылкой на источники. По их словам, Трамп может развернуть военную операцию, чтобы свергнуть и захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Оставить Мадуро у власти в Венесуэле — все равно что назначить Джеффри Эпштейна директором детского сада», — описал изданию позицию Белого дома один из советников Трампа.
По данным Axios, США «никогда не были так близки» к вооруженному конфликту с Венесуэлой. В регион Карибского бассейна Дональд Трамп направил семь военных кораблей с 4500 военнослужащими. Среди них числится эскадренный миноносец с управляемыми ракетами. Также источники сообщили об американской ударной подводной лодке вблизи морской границы с Венесуэлой.
В середине августа стало известно, что США отправили военные корабли к берегам Венесуэлы в рамках плана президента Дональда Трампа по борьбе с латиноамериканскими наркокартелями. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации и подготовке 4,5 млн ополченцев к обороне страны. Вчера в Белом доме заявили, что Дональд Трамп готов использовать «всю мощь» военных сил США для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы.