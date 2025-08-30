USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Новость дня
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор

ЕС пригрозил разорвать торговое соглашение с США

01:20 325

Заместитель председателя Еврокомиссии, комиссар ЕС по вопросам конкуренции Тереса Рибера заявила, что Евросоюз должен быть готов отказаться от торгового соглашения с США, если президент страны Дональд Трамп не прекратит давление, чтобы добиться изменений в законе ЕС о цифровых услугах, пишет Financial Times.

Рибера пояснила, что участники торговых переговоров от Евросоюза были «любезны» по отношению к Вашингтону при заключении торговой сделки, согласованной в конце прошлого месяца. Она предупредила, что блок не должен соглашаться на какое-либо принуждение со стороны США в целях смягчить ключевые технологические законы ЕС — Закон о цифровых услугах и Закон о цифровых рынках.

«Мы можем быть добрыми, вежливыми, пытаться найти пути решения проблем и разногласий, но мы не можем согласиться с тем, что они [США] требуют», — сказала она.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высоко оценила торговую сделку с Трампом за «стабильность и предсказуемость». Но через несколько недель Трамп пригрозил ввести тарифный и экспортный контроль в отношении стран, чьи налоги, правила или законы о технологических компаниях «дискриминируют» США.

В Баку изуродовали еще один архитектурный дом
В Баку изуродовали еще один архитектурный дом наш спецреп
01:41 277
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину эксклюзив
29 августа 2025, 23:21 1766
Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика
29 августа 2025, 21:55 3431
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену? все еще актуально
29 августа 2025, 16:48 5763
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину Financial Times
29 августа 2025, 22:51 1412
Даже у ребенка прическа в виде танка
Даже у ребенка прическа в виде танка объектив haqqin.az
29 августа 2025, 22:14 2880
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор все еще актуально
29 августа 2025, 16:16 6661
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема
29 августа 2025, 20:50 3076
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США обновлено 22:07
29 августа 2025, 22:07 2845
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана?
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана? наш обзор
29 августа 2025, 21:03 5285
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
29 августа 2025, 19:43 10218

ЭТО ВАЖНО

В Баку изуродовали еще один архитектурный дом
В Баку изуродовали еще один архитектурный дом наш спецреп
01:41 277
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину эксклюзив
29 августа 2025, 23:21 1766
Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика
29 августа 2025, 21:55 3431
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену? все еще актуально
29 августа 2025, 16:48 5763
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину Financial Times
29 августа 2025, 22:51 1412
Даже у ребенка прическа в виде танка
Даже у ребенка прическа в виде танка объектив haqqin.az
29 августа 2025, 22:14 2880
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор все еще актуально
29 августа 2025, 16:16 6661
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема
29 августа 2025, 20:50 3076
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США обновлено 22:07
29 августа 2025, 22:07 2845
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана?
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана? наш обзор
29 августа 2025, 21:03 5285
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
29 августа 2025, 19:43 10218
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться