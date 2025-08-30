ЕС пригрозил разорвать торговое соглашение с США

Заместитель председателя Еврокомиссии, комиссар ЕС по вопросам конкуренции Тереса Рибера заявила, что Евросоюз должен быть готов отказаться от торгового соглашения с США, если президент страны Дональд Трамп не прекратит давление, чтобы добиться изменений в законе ЕС о цифровых услугах, пишет Financial Times.

Рибера пояснила, что участники торговых переговоров от Евросоюза были «любезны» по отношению к Вашингтону при заключении торговой сделки, согласованной в конце прошлого месяца. Она предупредила, что блок не должен соглашаться на какое-либо принуждение со стороны США в целях смягчить ключевые технологические законы ЕС — Закон о цифровых услугах и Закон о цифровых рынках.

«Мы можем быть добрыми, вежливыми, пытаться найти пути решения проблем и разногласий, но мы не можем согласиться с тем, что они [США] требуют», — сказала она.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высоко оценила торговую сделку с Трампом за «стабильность и предсказуемость». Но через несколько недель Трамп пригрозил ввести тарифный и экспортный контроль в отношении стран, чьи налоги, правила или законы о технологических компаниях «дискриминируют» США.