Зеленский напомнил Трампу о сроках ответа России

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил своему американскому коллеге Дональду Трампу о названных им сроках для ответа России на предложение о переговорах по урегулированию российско-украинской войны. Об этом украинский лидер заявил в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал «Общественное».

Глава государства отметил, что сперва он встретился наедине с Трампом, а после к ним присоединились лидеры ряда европейских стран. В ходе переговоров участники решили договориться, сколько им предстоит ждать дальнейших действий, добавил Зеленский.

«И тогда прозвучало от президента: ок, мы будем готовы couple of weeks. Это означает, когда мы говорили, две-три недели. Просто чтобы напомнить всем, две недели будут уже в понедельник. И мы напомним всем об этом», — сказал Зеленский.