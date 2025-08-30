USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Новость дня
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор

Зеленский напомнил Трампу о сроках ответа России

01:31 271

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил своему американскому коллеге Дональду Трампу о названных им сроках для ответа России на предложение о переговорах по урегулированию российско-украинской войны. Об этом украинский лидер заявил в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал «Общественное».

Глава государства отметил, что сперва он встретился наедине с Трампом, а после к ним присоединились лидеры ряда европейских стран. В ходе переговоров участники решили договориться, сколько им предстоит ждать дальнейших действий, добавил Зеленский.

«И тогда прозвучало от президента: ок, мы будем готовы couple of weeks. Это означает, когда мы говорили, две-три недели. Просто чтобы напомнить всем, две недели будут уже в понедельник. И мы напомним всем об этом», — сказал Зеленский.

В Баку изуродовали еще один архитектурный дом
В Баку изуродовали еще один архитектурный дом наш спецреп
01:41 278
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину эксклюзив
29 августа 2025, 23:21 1766
Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика
29 августа 2025, 21:55 3431
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену? все еще актуально
29 августа 2025, 16:48 5764
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину Financial Times
29 августа 2025, 22:51 1414
Даже у ребенка прическа в виде танка
Даже у ребенка прическа в виде танка объектив haqqin.az
29 августа 2025, 22:14 2880
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор все еще актуально
29 августа 2025, 16:16 6661
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема
29 августа 2025, 20:50 3076
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США обновлено 22:07
29 августа 2025, 22:07 2845
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана?
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана? наш обзор
29 августа 2025, 21:03 5286
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
29 августа 2025, 19:43 10218

ЭТО ВАЖНО

В Баку изуродовали еще один архитектурный дом
В Баку изуродовали еще один архитектурный дом наш спецреп
01:41 278
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину эксклюзив
29 августа 2025, 23:21 1766
Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика
29 августа 2025, 21:55 3431
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену? все еще актуально
29 августа 2025, 16:48 5764
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину Financial Times
29 августа 2025, 22:51 1414
Даже у ребенка прическа в виде танка
Даже у ребенка прическа в виде танка объектив haqqin.az
29 августа 2025, 22:14 2880
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор все еще актуально
29 августа 2025, 16:16 6661
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема
29 августа 2025, 20:50 3076
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США обновлено 22:07
29 августа 2025, 22:07 2845
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана?
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана? наш обзор
29 августа 2025, 21:03 5286
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
29 августа 2025, 19:43 10218
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться