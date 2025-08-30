USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Новость дня
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор

В Баку изуродовали еще один архитектурный дом

наш спецреп
Ульвия Худиева, собкор Фото: Али Султанов, собкор
01:41 280

В самом сердце Баку, на площади Фонтанов, в подъезде четырехэтажного дома, признанного памятником архитектуры местного значения, разгорелся конфликт между жильцами. Причина — аварийное состояние лестницы, по которой ежедневно поднимаются и спускаются несколько семей.

Ремонт здесь начался неожиданно. Каменные ступени заменили, старые перила сняли и аккуратно сложили во дворе. Но едва работы успели набрать темп, как их остановили, поскольку вмешательство в облик исторического здания потребовало определенных согласований.

С тех пор в подъезде повисла атмосфера тягучего ожидания: почти месяц жильцы крайне осторожно ходят по лестнице без перил, рискуя практически с каждым шагом.

Гюлара Велиева, одна из жительниц, говорит, что опасность сохраняется уже давно.

«Камни от лестницы откалывались и падали, перила шатались, - рассказала она. - Ремонт начался по делу. Но один сосед пожаловался — и все остановили. Моя соседка едва не упала, спускаясь с ребенком. Мама моя, ей восемьдесят восемь лет, теперь вообще не выходит из дома».

В этом же здании есть лифт. Пожилые жильцы вспоминают, что раньше он был доступен всем, но после замены на новый, по словам Велиевой, он обслуживает только одну семью с четвертого этажа.

На третьем этаже разместился отель — об этом напоминает вывеска у входа. У отеля, как и у некоторых квартир, отдельные выходы. На фасаде исторического здания видны следы изменений: пристройки на нижнем и верхнем этажах, измененный облик дома.

Корреспонденты haqqin.az постучали в несколько дверей, но большинство жильцов предпочли не общаться. Лишь один мужчина заметил, что дом теряет свой первоначальный вид и требует срочного ремонта.

Исторический центр Баку усеян зданиями с аналогичными проблемами. Местные жители рассказывают, что в десятках памятников архитектуры идут самовольные работы, а обращения остаются без ответа. Ранее haqqin.az уже писал о подобных случаях в других домах.

В исполнительной власти Сабаильского района нам подтвердили, что ремонт на улице Гаджи Зейналабдина Тагиева, 16–18, приостановлен, но подрядчику направлено уведомление, и работы должны возобновиться. Жильцов об этом проинформировали.

В то же время представители власти заявили: отель на третьем этаже пользуется лифтом, но не оплачивает расходы в положенном порядке. Более двух лет назад специалисты Lifttəmir зафиксировали неисправность и ограничили для отеля использование лифта. Жалобы на то, что лифтом пользуются только отдельные лица, остались без ответа.

В Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры нам сообщили, что в памятнике архитектуры по адресу: улица Тагиева, под инвентарным номером 33–32 выявлены незаконные работы. При осмотре специалисты обнаружили, что с первого этажа демонтированы исторические перила.

Ремонт, не согласованный с Госслужбой по охране памятников, был немедленно остановлен. Собственнику сделали предупреждение и обязали вернуть здание в прежний вид, напомнив: нарушение законодательства о защите памятников влечет уголовную, административную, дисциплинарную и гражданскую ответственность.

Однако вопросы о самовольных пристройках, рекламных вывесках, ремонте лифта, восстановлении лестницы и поврежденных каменных элементах остались без ответа.

Так и стоит этот дом на площади Фонтанов — с пустыми пролетами, без перил и с озабоченными взглядами жильцов, которые каждый день рискуют упасть с лестницы, лишенной перил.

Читайте по теме

Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует наш спецреп
28 августа 2025, 00:16 5636
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 10104
В Баку может исчезнуть «Хутор» наш спецреп; все еще актуально
24 августа 2025, 11:45 8831
В Баку изуродовали еще один архитектурный дом
В Баку изуродовали еще один архитектурный дом наш спецреп
01:41 281
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину эксклюзив
29 августа 2025, 23:21 1766
Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика
29 августа 2025, 21:55 3431
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену? все еще актуально
29 августа 2025, 16:48 5764
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину Financial Times
29 августа 2025, 22:51 1414
Даже у ребенка прическа в виде танка
Даже у ребенка прическа в виде танка объектив haqqin.az
29 августа 2025, 22:14 2881
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор все еще актуально
29 августа 2025, 16:16 6662
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема
29 августа 2025, 20:50 3076
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США обновлено 22:07
29 августа 2025, 22:07 2845
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана?
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана? наш обзор
29 августа 2025, 21:03 5287
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
29 августа 2025, 19:43 10218

ЭТО ВАЖНО

В Баку изуродовали еще один архитектурный дом
В Баку изуродовали еще один архитектурный дом наш спецреп
01:41 281
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину эксклюзив
29 августа 2025, 23:21 1766
Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика
29 августа 2025, 21:55 3431
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену? все еще актуально
29 августа 2025, 16:48 5764
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину
Трамп хочет привлечь китайские войска в Украину Financial Times
29 августа 2025, 22:51 1414
Даже у ребенка прическа в виде танка
Даже у ребенка прическа в виде танка объектив haqqin.az
29 августа 2025, 22:14 2881
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор все еще актуально
29 августа 2025, 16:16 6662
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема
29 августа 2025, 20:50 3076
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США
Текст меморандума, подписанного между Азербайджаном и США обновлено 22:07
29 августа 2025, 22:07 2845
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана?
Аналитики задаются вопросом: что Путин хочет от Азербайджана? наш обзор
29 августа 2025, 21:03 5287
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
29 августа 2025, 19:43 10218
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться