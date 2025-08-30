В Баку изуродовали еще один архитектурный дом

В самом сердце Баку, на площади Фонтанов, в подъезде четырехэтажного дома, признанного памятником архитектуры местного значения, разгорелся конфликт между жильцами. Причина — аварийное состояние лестницы, по которой ежедневно поднимаются и спускаются несколько семей. Ремонт здесь начался неожиданно. Каменные ступени заменили, старые перила сняли и аккуратно сложили во дворе. Но едва работы успели набрать темп, как их остановили, поскольку вмешательство в облик исторического здания потребовало определенных согласований. С тех пор в подъезде повисла атмосфера тягучего ожидания: почти месяц жильцы крайне осторожно ходят по лестнице без перил, рискуя практически с каждым шагом.

Гюлара Велиева, одна из жительниц, говорит, что опасность сохраняется уже давно. «Камни от лестницы откалывались и падали, перила шатались, - рассказала она. - Ремонт начался по делу. Но один сосед пожаловался — и все остановили. Моя соседка едва не упала, спускаясь с ребенком. Мама моя, ей восемьдесят восемь лет, теперь вообще не выходит из дома». В этом же здании есть лифт. Пожилые жильцы вспоминают, что раньше он был доступен всем, но после замены на новый, по словам Велиевой, он обслуживает только одну семью с четвертого этажа. На третьем этаже разместился отель — об этом напоминает вывеска у входа. У отеля, как и у некоторых квартир, отдельные выходы. На фасаде исторического здания видны следы изменений: пристройки на нижнем и верхнем этажах, измененный облик дома.

Корреспонденты haqqin.az постучали в несколько дверей, но большинство жильцов предпочли не общаться. Лишь один мужчина заметил, что дом теряет свой первоначальный вид и требует срочного ремонта. Исторический центр Баку усеян зданиями с аналогичными проблемами. Местные жители рассказывают, что в десятках памятников архитектуры идут самовольные работы, а обращения остаются без ответа. Ранее haqqin.az уже писал о подобных случаях в других домах. В исполнительной власти Сабаильского района нам подтвердили, что ремонт на улице Гаджи Зейналабдина Тагиева, 16–18, приостановлен, но подрядчику направлено уведомление, и работы должны возобновиться. Жильцов об этом проинформировали. В то же время представители власти заявили: отель на третьем этаже пользуется лифтом, но не оплачивает расходы в положенном порядке. Более двух лет назад специалисты Lifttəmir зафиксировали неисправность и ограничили для отеля использование лифта. Жалобы на то, что лифтом пользуются только отдельные лица, остались без ответа.