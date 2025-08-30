USD 1.7000
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор

Госдеп принял решение по Starlink для ВСУ

Американские чиновники подтвердили, что продолжат предоставлять Украине услуги спутниковой связи Starlink. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

В рамках сотрудничества Соединенные Штаты также планируют продать Киеву оборудование, необходимое для работы сети. Стоимость услуг связи оценивается примерно в 150 миллионов долларов.

Кроме того, США продолжат поставки дальнобойного вооружения, что позволит Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь российских территорий. «Благодаря американским поставкам Украина может продолжать защищаться», — подчеркнул постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Он добавил, что Киев также сможет вести наступательные действия с использованием дальнобойных ракет.

Отдельно отмечается, что Госдепартамент США одобрил возможную поставку Украине запчастей для систем Patriot на сумму почти 180 миллионов долларов.

