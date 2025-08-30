Госдеп принял решение по Starlink для ВСУ

Американские чиновники подтвердили, что продолжат предоставлять Украине услуги спутниковой связи Starlink. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

В рамках сотрудничества Соединенные Штаты также планируют продать Киеву оборудование, необходимое для работы сети. Стоимость услуг связи оценивается примерно в 150 миллионов долларов.

Кроме того, США продолжат поставки дальнобойного вооружения, что позволит Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь российских территорий. «Благодаря американским поставкам Украина может продолжать защищаться», — подчеркнул постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Он добавил, что Киев также сможет вести наступательные действия с использованием дальнобойных ракет.

Отдельно отмечается, что Госдепартамент США одобрил возможную поставку Украине запчастей для систем Patriot на сумму почти 180 миллионов долларов.