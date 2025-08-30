USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Новость дня
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор

Может ли Россия помешать Армении с Азербайджаном в ШОС?

09:42 3248

Азербайджан и Армения являются активными партнерами по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), участвуют в общем сотрудничестве, совместных мероприятиях, заявил генсек ШОС Нурлан Ермекбаев, отвечая на вопрос журналистов, «может ли охлаждение отношений между Россией и Азербайджаном и Россией и Арменией повлиять на их перспективы» в данной организации.

«Я не обладаю полнотой информации по данному вопросу и не считаю себя вправе комментировать двустороннюю тематику. В настоящее время все имеющиеся обращения рассматриваются государствами-членами ШОС. Забегать вперед и делать прогнозы было бы некорректно», - отметил Ермекбаев.

По словам генсека, «решение о приеме новых стран принимается всеми государствами-членами путем консенсуса на основе целей и принципов хартии, положений других международных договоров и документов ШОС».

Трамп отправит американские ЧВК в Украину?
Трамп отправит американские ЧВК в Украину?
13:09 1023
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину эксклюзив; все еще актуально
29 августа 2025, 23:21 5208
Апелляционный суд пошел против Трампа
Апелляционный суд пошел против Трампа
13:28 428
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
12:12 3047
Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика; все еще актуально
29 августа 2025, 21:55 7138
Украина получит еще 6 ЗРК Patriot
Украина получит еще 6 ЗРК Patriot
12:44 1048
КСИР воюет с «Моссад»
КСИР воюет с «Моссад»
12:19 1210
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа наш комментарий
11:47 1099
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема; все еще актуально
29 августа 2025, 20:50 4918
Израиль не уступит территории Сирии
Израиль не уступит территории Сирии экс-советник Нетаньяху комментирует для haqqin.az
29 августа 2025, 23:50 4992
Что будут делать европейские войска в Украине?
Что будут делать европейские войска в Украине?
11:32 1043

ЭТО ВАЖНО

Трамп отправит американские ЧВК в Украину?
Трамп отправит американские ЧВК в Украину?
13:09 1023
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину эксклюзив; все еще актуально
29 августа 2025, 23:21 5208
Апелляционный суд пошел против Трампа
Апелляционный суд пошел против Трампа
13:28 428
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
12:12 3047
Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика; все еще актуально
29 августа 2025, 21:55 7138
Украина получит еще 6 ЗРК Patriot
Украина получит еще 6 ЗРК Patriot
12:44 1048
КСИР воюет с «Моссад»
КСИР воюет с «Моссад»
12:19 1210
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа наш комментарий
11:47 1099
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема; все еще актуально
29 августа 2025, 20:50 4918
Израиль не уступит территории Сирии
Израиль не уступит территории Сирии экс-советник Нетаньяху комментирует для haqqin.az
29 августа 2025, 23:50 4992
Что будут делать европейские войска в Украине?
Что будут делать европейские войска в Украине?
11:32 1043
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться