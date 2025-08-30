Может ли Россия помешать Армении с Азербайджаном в ШОС?

Азербайджан и Армения являются активными партнерами по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), участвуют в общем сотрудничестве, совместных мероприятиях, заявил генсек ШОС Нурлан Ермекбаев, отвечая на вопрос журналистов, «может ли охлаждение отношений между Россией и Азербайджаном и Россией и Арменией повлиять на их перспективы» в данной организации.

«Я не обладаю полнотой информации по данному вопросу и не считаю себя вправе комментировать двустороннюю тематику. В настоящее время все имеющиеся обращения рассматриваются государствами-членами ШОС. Забегать вперед и делать прогнозы было бы некорректно», - отметил Ермекбаев.

По словам генсека, «решение о приеме новых стран принимается всеми государствами-членами путем консенсуса на основе целей и принципов хартии, положений других международных договоров и документов ШОС».