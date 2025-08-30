Посол Китая о вкладе Азербайджана в борьбу с фашизмом

Предстоящий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в КНР для участия в саммите ШОС в Тяньцзине и юбилейном торжестве по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне придаст «мощный импульс двустороннему и многостороннему сотрудничеству в различных областях и обогатит содержание отношений всестороннего стратегического партнерства между двумя странами». Об этом говорится в заявлении чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй.

Как отметила дипломат, Азербайджан получил статус партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества в 2016 году и является важным членом «семьи ШОС».

«Китай и Азербайджан внесли неизгладимый исторический вклад в победу в Мировой антифашистской войне. Обе страны являются стержневой силой защиты мультилатерализма и международного равенства и справедливости.

Факты доказывают, что, чем более неспокойной становится ситуация в мире, тем больше Китай и Азербайджан должны укреплять солидарность и сотрудничество, совместно создавать модель международных отношений, основанных на равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве, и привносить больше стабильности и позитивной энергии», - отмечается в заявлении.