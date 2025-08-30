USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Новость дня
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор

Посол Китая о вкладе Азербайджана в борьбу с фашизмом

10:03 1154

Предстоящий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в КНР для участия в саммите ШОС в Тяньцзине и юбилейном торжестве по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне придаст «мощный импульс двустороннему и многостороннему сотрудничеству в различных областях и обогатит содержание отношений всестороннего стратегического партнерства между двумя странами». Об этом говорится в заявлении чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй.

Как отметила дипломат, Азербайджан получил статус партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества в 2016 году и является важным членом «семьи ШОС».

«Китай и Азербайджан внесли неизгладимый исторический вклад в победу в Мировой антифашистской войне. Обе страны являются стержневой силой защиты мультилатерализма и международного равенства и справедливости.

Факты доказывают, что, чем более неспокойной становится ситуация в мире, тем больше Китай и Азербайджан должны укреплять солидарность и сотрудничество, совместно создавать модель международных отношений, основанных на равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве, и привносить больше стабильности и позитивной энергии», - отмечается в заявлении.

Трамп отправит американские ЧВК в Украину?
Трамп отправит американские ЧВК в Украину?
13:09 1024
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину эксклюзив; все еще актуально
29 августа 2025, 23:21 5208
Апелляционный суд пошел против Трампа
Апелляционный суд пошел против Трампа
13:28 429
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
12:12 3048
Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика; все еще актуально
29 августа 2025, 21:55 7138
Украина получит еще 6 ЗРК Patriot
Украина получит еще 6 ЗРК Patriot
12:44 1049
КСИР воюет с «Моссад»
КСИР воюет с «Моссад»
12:19 1211
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа наш комментарий
11:47 1099
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема; все еще актуально
29 августа 2025, 20:50 4918
Израиль не уступит территории Сирии
Израиль не уступит территории Сирии экс-советник Нетаньяху комментирует для haqqin.az
29 августа 2025, 23:50 4992
Что будут делать европейские войска в Украине?
Что будут делать европейские войска в Украине?
11:32 1043

ЭТО ВАЖНО

Трамп отправит американские ЧВК в Украину?
Трамп отправит американские ЧВК в Украину?
13:09 1024
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину эксклюзив; все еще актуально
29 августа 2025, 23:21 5208
Апелляционный суд пошел против Трампа
Апелляционный суд пошел против Трампа
13:28 429
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
12:12 3048
Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика; все еще актуально
29 августа 2025, 21:55 7138
Украина получит еще 6 ЗРК Patriot
Украина получит еще 6 ЗРК Patriot
12:44 1049
КСИР воюет с «Моссад»
КСИР воюет с «Моссад»
12:19 1211
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа наш комментарий
11:47 1099
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема; все еще актуально
29 августа 2025, 20:50 4918
Израиль не уступит территории Сирии
Израиль не уступит территории Сирии экс-советник Нетаньяху комментирует для haqqin.az
29 августа 2025, 23:50 4992
Что будут делать европейские войска в Украине?
Что будут делать европейские войска в Украине?
11:32 1043
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться