Мощный удар Украины по российским нефтезаводам

Украинские дроны в ночь на 30 августа атаковали Сызранский и Краснодарский НПЗ, кадры ударов публикуют телеграм-каналы.
В Сызрани губернатор заявил, что атака была отражена. Однако жители опубликовали видео пожара на территории завода.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, на территории НПЗ после падения обломков дронов загорелась одна из технологических установок. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.
Персонал завода эвакуирован, на месте работают пожарно-спасательные службы и экстренные формирования.
