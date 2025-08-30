USD 1.7000
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор

Мощный удар Украины по российским нефтезаводам

10:07 4202

Украинские дроны в ночь на 30 августа атаковали Сызранский и Краснодарский НПЗ, кадры ударов публикуют телеграм-каналы.

В Сызрани губернатор заявил, что атака была отражена. Однако жители опубликовали видео пожара на территории завода.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, на территории НПЗ после падения обломков дронов загорелась одна из технологических установок. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.

Персонал завода эвакуирован, на месте работают пожарно-спасательные службы и экстренные формирования.

Трамп отправит американские ЧВК в Украину?
Трамп отправит американские ЧВК в Украину?
13:09 1024
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину эксклюзив; все еще актуально
29 августа 2025, 23:21 5208
Апелляционный суд пошел против Трампа
Апелляционный суд пошел против Трампа
13:28 430
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
12:12 3051
Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика; все еще актуально
29 августа 2025, 21:55 7138
Украина получит еще 6 ЗРК Patriot
Украина получит еще 6 ЗРК Patriot
12:44 1049
КСИР воюет с «Моссад»
КСИР воюет с «Моссад»
12:19 1211
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа наш комментарий
11:47 1100
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема; все еще актуально
29 августа 2025, 20:50 4918
Израиль не уступит территории Сирии
Израиль не уступит территории Сирии экс-советник Нетаньяху комментирует для haqqin.az
29 августа 2025, 23:50 4993
Что будут делать европейские войска в Украине?
Что будут делать европейские войска в Украине?
11:32 1043

