Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор

Россия буднично бомбит украинские города

10:27 2166

Россия ночью нанесла массированный удар по украинским городам. В Луцке и Черкассах зафиксированы взрывы и возгорания. В Днепре и Павлограде повреждены инфраструктурные объекты, возникли пожары. В Днепре также пострадали частные домовладения.

В Запорожье повреждено промышленное предприятие, а также, по данным областной военной администрации (ОВА), 14 многоквартирных и более 40 частных домов. По последним данным, один человек погиб, 22 пострадали.

В Киевской области повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за этого часть поездов задерживается и прибудет в Киев с опозданием более чем на два часа.

В Хмельницкой области слышались взрывы — работала система противовоздушной обороны. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

По данным Воздушных сил ВСУ, было сбито 548 целей. Зафиксированы попадания пяти ракет и 24 ударных беспилотников в семи локациях, а также падение обломков сбитых объектов в 21 локации.

