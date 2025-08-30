USD 1.7000
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор

ХАМАС выставит щит из израильских заложников

10:38

ХАМАС «прикроется» заложниками в случае начала наступления израильской армии на Газу, заявил высокопоставленный представитель террористической группировки Абу Убейда.

По его словам, армия Израиля «поплатится кровью» в случае начала наступления.

Абу Убейда добавил, что заложники будут постоянно находиться с боевиками ХАМАС во время боестолкновений, подчеркнув, что именно поэтому планируемая израильской армией новая операция «ставит под угрозу их жизни». Представитель ХАМАС заявил, что израильское правительство «будет нести полную ответственность за смерть каждого похищенного».

Это заявление было сделано после объявления армией Израиля о возвращении тел двух погибших заложников в страну, которые были обнаружены в центральной части сектора Газа.

Трамп отправит американские ЧВК в Украину?
Трамп отправит американские ЧВК в Украину?
13:09
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину
29 августа 2025, 23:21
29 августа 2025, 23:21 5208
Апелляционный суд пошел против Трампа
Апелляционный суд пошел против Трампа
13:28
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
12:12
Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью
29 августа 2025, 21:55
29 августа 2025, 21:55 7138
Украина получит еще 6 ЗРК Patriot
Украина получит еще 6 ЗРК Patriot
12:44
КСИР воюет с «Моссад»
КСИР воюет с «Моссад»
12:19
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа
11:47
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
29 августа 2025, 20:50
29 августа 2025, 20:50 4919
Израиль не уступит территории Сирии
Израиль не уступит территории Сирии
29 августа 2025, 23:50
29 августа 2025, 23:50 4993
Что будут делать европейские войска в Украине?
Что будут делать европейские войска в Украине?
11:32

