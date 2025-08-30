ХАМАС выставит щит из израильских заложников

ХАМАС «прикроется» заложниками в случае начала наступления израильской армии на Газу, заявил высокопоставленный представитель террористической группировки Абу Убейда.

По его словам, армия Израиля «поплатится кровью» в случае начала наступления.

Абу Убейда добавил, что заложники будут постоянно находиться с боевиками ХАМАС во время боестолкновений, подчеркнув, что именно поэтому планируемая израильской армией новая операция «ставит под угрозу их жизни». Представитель ХАМАС заявил, что израильское правительство «будет нести полную ответственность за смерть каждого похищенного».

Это заявление было сделано после объявления армией Израиля о возвращении тел двух погибших заложников в страну, которые были обнаружены в центральной части сектора Газа.