В Европе назвали условие для возвращения российских денег

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия не получит свои замороженные активы обратно без выплаты репараций Украине. Ее слова приводит Reuters.

«Мы не можем представить, что, если будет объявлено решение о прекращении огня или о мирном соглашении, эти активы будут возвращены России без выплаты репараций (Украине)», - сказала Каллас.

По данным ЕС, около 210 млрд евро ($245,85 млрд) российских активов заморожены в рамках санкций, введенных против Москвы за вторжение в Украину. Украина и некоторые государства ЕС, в том числе Польша и страны Балтии, призвали Евросоюз конфисковать активы и использовать их для поддержки Киева.

