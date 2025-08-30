Что будут делать европейские войска в Украине?

Большинство стран ЕС готовы обучать украинских военных прямо на территории Украины в случае прекращения огня, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Я приветствую тот факт, что сегодня была выражена широкая поддержка расширению мандата миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины, чтобы предоставлять обучение и консультации внутри Украины после любого перемирия», — сказала она журналистам после неформальной встречи министров обороны ЕС в Копенгагене, передает Politico.

По словам Каллас, это стало бы одним из вкладов в систему европейских гарантий безопасности, направленных на то, чтобы Украина вновь не подверглась нападению.

В рамках Европейской миссии военной помощи Украине (EUMAM) 23 страны ЕС, а также Норвегия и Канада уже подготовили около 80 000 украинских солдат. Однако изменение мандата миссии потребует единогласного решения всех 27 столиц блока, что дает Венгрии право вето.

«Надежды на возможные мирные переговоры как минимум наивны. Все, что делает Путин, — это тянет время, дешево покупая паузу, чтобы продолжать убивать людей», — заявила перед встречей министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

Большинство министров обороны ЕС — за исключением Венгрии — также настаивают на использовании оставшихся 6,6 млрд евро нераспределенных средств из Европейского фонда мира для финансирования поставок оружия Украине. Будапешт уже несколько месяцев блокирует доступ к этим средствам.

Для того чтобы склонить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, союзника Дональда Трампа, эти деньги можно было бы использовать для прямых закупок американского оружия для Украины по новой схеме, согласованной президентом США и союзниками по НАТО, отметила Каллас.