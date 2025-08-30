Военные присягают на верность Мадуро

Военные в Венесуэле в очередной раз присягнули на верность президенту страны Николасу Мадуро на фоне развертывания огромной ударной группировки ВМС США у берегов республики.

По мнению аналитиков, три эсминца с ракетами «Томагавк», ракетный крейсер и ударная субмарина в сочетании с 2200 морпехами сосредоточены в регионе для «проведения операции по свержению и физическому захвату Мадуро».

Возможное развитие событий уже называют «панамским сценарием» - по аналогии с событиями 1989 года, когда в результате американского вторжения был захвачен президент Панамы Мануэль Норьега.