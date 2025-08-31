USD 1.7000
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

Российские войска попали в окружение

обновлено 00:21
00:21 12364

Силы обороны Украины освободили населенный пункт Мирное вблизи Купянска Харьковской области.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на данные проекта DeepState по состоянию на 29 августа. С этих позиций российские войска могли контролировать трассу на Купянск.

Факт освобождения подтвердил спикер оперативно-стратегической группировки «Днепр» Виктор Трегубов.

«По состоянию на сейчас россиян из Мирного отбросили. Информации о раненых или убитых россиянах нет», — сообщил он, добавив, что украинские военные продолжают продвижение.

*** 22:51 

Российские подразделения, действовавшие в районе Доброполья, оказались отрезаны и находятся в окружении, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки «Днепр» Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

«Российские подразделения, которые пошли непосредственно в Доброполье, эти «клешни краба», были отрезаны и находятся в окружении. Им там оставаться недолго», — заявил Трегубов.

По данным военных экспертов, Россия, вероятно, отказалась от попытки расширить прорыв после контрударов украинской армии. Сложная ситуация сохраняется по всей линии фронта.

Ранее аналитический проект DeepState сообщал о продвижении российских войск к населенным пунктам Кучеров Яр, Золотой Колодец и Веселое.

*** 12:12

Вооруженные силы Украины отбросили российские войска к западу от Купянска — в районе Мирного, а также вблизи Новоселовки в Днепропетровской области, сообщает аналитический канал DeepState.

При этом российские силы продвинулись южнее Новоселовки, у Камышевахи в Донецкой области, а также восточнее Мирнограда по линии Гродовка–Миролюбовка.

Ранее DeepState сообщал, что российские войска значительно продвинулись к западу от Купянска, приблизившись примерно на 2 км к основной трассе снабжения города со стороны Харькова, а также закрепились в районе населенного пункта Удачное в Донецкой области Украины, недалеко от границы с Днепропетровской областью.

