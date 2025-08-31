Российские войска попали в окружение

Силы обороны Украины освободили населенный пункт Мирное вблизи Купянска Харьковской области. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на данные проекта DeepState по состоянию на 29 августа. С этих позиций российские войска могли контролировать трассу на Купянск. Факт освобождения подтвердил спикер оперативно-стратегической группировки «Днепр» Виктор Трегубов. «По состоянию на сейчас россиян из Мирного отбросили. Информации о раненых или убитых россиянах нет», — сообщил он, добавив, что украинские военные продолжают продвижение.

*** 22:51 Российские подразделения, действовавшие в районе Доброполья, оказались отрезаны и находятся в окружении, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки «Днепр» Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

«Российские подразделения, которые пошли непосредственно в Доброполье, эти «клешни краба», были отрезаны и находятся в окружении. Им там оставаться недолго», — заявил Трегубов. По данным военных экспертов, Россия, вероятно, отказалась от попытки расширить прорыв после контрударов украинской армии. Сложная ситуация сохраняется по всей линии фронта. Ранее аналитический проект DeepState сообщал о продвижении российских войск к населенным пунктам Кучеров Яр, Золотой Колодец и Веселое.