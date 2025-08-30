USD 1.7000
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор

Украина получит еще 6 ЗРК Patriot

12:44 1051

США готовы поставить шесть систем противовоздушной обороны Patriot и другие вооружения партнеру Дании, которая намерена передать их Украине. Госдеп одобрил сделку стоимостью 8,5 миллиарда долларов (7,3 миллиарда евро), пишут зарубежные СМИ.

В пакет поставок, помимо шести пусковых установок, входят радарные и навигационные системы, а также соответствующие ракеты.

В последние месяцы Киев неоднократно обращался к западным союзникам с просьбой предоставить системы ПВО Patriot для лучшей защиты украинских городов от российских авиаударов. Так как США не хотят тратить собственные средства на новые поставки вооружений Украине, страны НАТО приобретают американские системы и передают их украинской стороне.

Трамп отправит американские ЧВК в Украину?
Трамп отправит американские ЧВК в Украину?
13:09 1034
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину
Еврокомиссия о доставке азербайджанского газа в Украину эксклюзив; все еще актуально
29 августа 2025, 23:21 5210
Апелляционный суд пошел против Трампа
Апелляционный суд пошел против Трампа
13:28 440
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
12:12 3067
Плахотнюк возвращается за властью
Плахотнюк возвращается за властью наша аналитика; все еще актуально
29 августа 2025, 21:55 7141
Украина получит еще 6 ЗРК Patriot
Украина получит еще 6 ЗРК Patriot
12:44 1052
КСИР воюет с «Моссад»
КСИР воюет с «Моссад»
12:19 1215
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа наш комментарий
11:47 1101
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы
Армия США идет на Мадуро. А наркодиктатор показывает мускулы главная тема; все еще актуально
29 августа 2025, 20:50 4919
Израиль не уступит территории Сирии
Израиль не уступит территории Сирии экс-советник Нетаньяху комментирует для haqqin.az
29 августа 2025, 23:50 4994
Что будут делать европейские войска в Украине?
Что будут делать европейские войска в Украине?
11:32 1049

