Украина получит еще 6 ЗРК Patriot

США готовы поставить шесть систем противовоздушной обороны Patriot и другие вооружения партнеру Дании, которая намерена передать их Украине. Госдеп одобрил сделку стоимостью 8,5 миллиарда долларов (7,3 миллиарда евро), пишут зарубежные СМИ.
В пакет поставок, помимо шести пусковых установок, входят радарные и навигационные системы, а также соответствующие ракеты.
В последние месяцы Киев неоднократно обращался к западным союзникам с просьбой предоставить системы ПВО Patriot для лучшей защиты украинских городов от российских авиаударов. Так как США не хотят тратить собственные средства на новые поставки вооружений Украине, страны НАТО приобретают американские системы и передают их украинской стороне.