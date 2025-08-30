Трамп отправит американские ЧВК в Украину?

Американские частные военные компании могут быть задействованы в Украине в рамках долгосрочного мирного плана, президент США Дональд Трамп ведет переговоры по этому поводу с европейскими союзниками, пишет The Telegraph.

Данный шаг рассматривается как альтернатива размещению американских войск, от чего президент США ранее отказался. Подрядчики из США смогут участвовать в восстановлении оборонительных линий, строительстве новых баз и охране американских компаний. Их присутствие, по мнению источников, станет фактором сдерживания для президента России Владимира Путина и снизит риск нарушения возможного перемирия.

План обсуждается в рамках «гарантий безопасности», разрабатываемых коалицией под руководством Великобритании и Франции. Эти гарантии лягут в основу долгосрочного мирного соглашения. Детали, включая патрулирование воздушного пространства, подготовку украинских военных и миссии в Черном море, могут быть объявлены в ближайшие выходные.

По данным The Telegraph, полученным более чем от дюжины западных официальных лиц, это наиболее проработанная версия европейской миссии по обеспечению мирного соглашения. Подготовка плана ускорилась после того, как Трамп сообщил союзникам, что Путин готов рассмотреть гарантии безопасности для Украины от Запада.

Европейские чиновники считают, что главная стратегия предотвращения новой войны — укрепление украинских вооруженных сил, которые станут основным сдерживающим фактором. Согласно плану, украинские подразделения будут защищать линию фронта, закрепленную в мирном соглашении. Европейские страны продолжат вооружать и обучать украинских военных, используя существующие и новые механизмы. Украина же сможет закупать американские системы Patriot и HIMARS за счет средств союзников.

Строительство укреплений и военных объектов на передовой могут поручить американским подрядчикам, как это было в Ираке и Афганистане. Их участие усилит вовлеченность США в урегулирование и создаст дополнительный фактор для сдерживания России.

Идея использования американских компаний возникла после соглашения между Вашингтоном и Киевом о разработке украинских месторождений полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Белый дом исключает отправку регулярных войск в Украину, но поддерживает участие европейских сил в обеспечении мира.

Источник в британском правительстве отметил, что присутствие американских подрядчиков «ставит на землю людей с американскими паспортами, что само по себе сдерживает Путина». Такой формат позволит Трампу снизить опасения сторонников движения MAGA, выступающих против прямого вмешательства, и представить участие компаний как выгодный бизнес-проект.