Апелляционный суд пошел против Трампа

Апелляционный суд США признал незаконными торговые пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом против других стран, сообщает Fox News. Решение было принято семью голосами против четырех. Оно касается «взаимных» тарифов против большинства стран, а также пошлин в отношении Канады, Мексики и Китая.

Пошлины Трампа, решил суд, являются превышением его полномочий, так как возможность вводить налоги, включая тарифы на импорт, является «основным полномочием Конгресса», предусмотренным Конституцией США. Вводя пошлины весной этого года, Трамп пользовался Законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях, однако он не касается тарифов.

Тем не менее пошлины останутся в силе до середины октября. Это время дается администрации президента США на подачу апелляции в Верховный суд.

Трамп в своей соцсети Truth Social уже назвал это решение суда «ошибочным»:

«ВСЕ ТАРИФЫ ВСЕ ЕЩЕ ДЕЙСТВУЮТ! Если это решение останется в силе, оно буквально уничтожит Соединенные Штаты Америки», — написал он.