Кто убил экс-председателя Верховной Рады?

Во Львовской области Украины идут поиски стрелка, убившего экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, задействованы все службы, заявил глава Областной военной администрации Максим Козицкий.

«Сегодня, около полудня, на линию «102» поступило сообщение о стрельбе в Сыховском районе Львова. В результате полученных травм потерпевший погиб на месте. Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель, 1971 года рождения. Правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и его местонахождения», — сообщили в полиции Львова.

По данным СМИ, убийцей Парубия был курьер сервиса «Глово».

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко осведомлены о ходе расследования. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам и близким экс-спикера Рады: «Погиб Андрей Парубий. Все необходимые силы и средства задействованы для расследования и поиска убийцы».