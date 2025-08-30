Кто убил экс-председателя Верховной Рады?

USD 1.7000
Во Львовской области Украины идут поиски стрелка, убившего экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, задействованы все службы, заявил глава Областной военной администрации Максим Козицкий.

«Сегодня, около полудня, на линию «102» поступило сообщение о стрельбе в Сыховском районе Львова. В результате полученных травм потерпевший погиб на месте. Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель, 1971 года рождения. Правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и его местонахождения», — сообщили в полиции Львова.

По данным СМИ, убийцей Парубия был курьер сервиса «Глово».

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко осведомлены о ходе расследования. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам и близким экс-спикера Рады: «Погиб Андрей Парубий. Все необходимые силы и средства задействованы для расследования и поиска убийцы».

Фото предполагаемого убийцы

*** 13:31 

Во Львове убит Андрей Парубий, бывший председатель Верховной Рады Украины, пишут украинские СМИ. По предварительным данным, Парубия застрелили.

Правоохранительные органы принимают все меры для установления личности стрелка и его местонахождения.

Парубий с 14 апреля 2016 по 29 августа 2019 года был председателем Верховной Рады. Также занимал должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и был руководителем «Самообороны Майдана» (общественная организация, созданная в Киеве 1 декабря 2013 года в ответ на разгон Евромайдана правоохранительными органами).

