Расписание «Карабаха» в Лиге чемпионов: начинаем в Лиссабоне, заканчиваем в Ливерпуле

УЕФА обнародовал расписание матчей основного этапа Лиги чемпионов.
Свой календарь узнал и чемпион Азербайджана «Карабах». Команда Гурбана Гурбанова начнет турнир 16 сентября выездным матчем против «Бенфики», а завершит - 28 января на выезде с «Ливерпулем».
Полное расписание игр «Карабаха» в Лиге чемпионов
16 сентября. 21:00 (тут и далее центральноевропейское время). «Бенфика» (Португалия) - «Карабах»
1 октября. 18:45. «Карабах» - «Копенгаген (Дания)
22 октября. 18:45. «Атлетик» (Испания) - «Карабах»
5 ноября. 18:45. «Карабах» - «Челси» (Англия)
25 ноября. 21:00. «Наполи» (Италия) - «Карабах»
10 декабря. 18:45. «Карабах» - «Аякс» (Нидерланды)
21 января. 18:45. «Карабах» - «Айнтрахт» (Германия)
28 января. 21:00. «Ливерпуль» (Англия) - «Карабах».