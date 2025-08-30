USD 1.7000
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад

Расписание «Карабаха» в Лиге чемпионов: начинаем в Лиссабоне, заканчиваем в Ливерпуле

Эльмир Алиев, отдел спорта
14:26 2749

УЕФА обнародовал расписание матчей основного этапа Лиги чемпионов.

Свой календарь узнал и чемпион Азербайджана «Карабах». Команда Гурбана Гурбанова начнет турнир 16 сентября выездным матчем против «Бенфики», а завершит - 28 января на выезде с «Ливерпулем».

Полное расписание игр «Карабаха» в Лиге чемпионов

16 сентября. 21:00 (тут и далее центральноевропейское время). «Бенфика» (Португалия) - «Карабах»

1 октября. 18:45. «Карабах» - «Копенгаген (Дания)

22 октября. 18:45. «Атлетик» (Испания) - «Карабах»

5 ноября. 18:45. «Карабах» - «Челси» (Англия)

25 ноября. 21:00. «Наполи» (Италия) - «Карабах»

10 декабря. 18:45. «Карабах» - «Аякс» (Нидерланды)

21 января. 18:45. «Карабах» - «Айнтрахт» (Германия)

28 января. 21:00. «Ливерпуль» (Англия) - «Карабах».

Украинцы уничтожили подземный склад российской армии
Украинцы уничтожили подземный склад российской армии ВИДЕО
17:36 585
Алиевы в Китае
Алиевы в Китае
16:13 2626
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад обновляется
12:12 6810
Как Трамп толкает Россию в объятия Китая
Как Трамп толкает Россию в объятия Китая The Wall Street Journal
17:11 493
Логика Белого дома: Европа мешает Трампу-миротворцу
Логика Белого дома: Европа мешает Трампу-миротворцу
16:59 445
Недостатки на бакинских пляжах. Госагентство по туризму исправляет...
Недостатки на бакинских пляжах. Госагентство по туризму исправляет... почти официоз; фото
16:30 1269
Израильская разведка работает через охранников и водителей
Израильская разведка работает через охранников и водителей сенсационные факты
15:14 2256
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа наш комментарий; все еще актуально
11:47 1912
Азербайджанца Симандуева объявили в розыск
Азербайджанца Симандуева объявили в розыск
15:47 2363
Иран неожиданно ввел ограничения для россиян
Иран неожиданно ввел ограничения для россиян
15:31 2232
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной Рады
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной Рады обновлено 17:58; видео
17:58 4757

