Президент поссорился с премьером из-за украинцев

Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Между президентом Польши Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском возникли разногласия из-за Трампа и украинских беженцев, пишет Financial Times.

Как отмечает издание, президент, поддержанный оппозицией, наложил вето на ряд законопроектов, включая продление выплат украинским беженцам и финансирование доступа Украины к Starlink. Он также оспаривает роль Туска во внешней политике и добивается прямого диалога с президентом США Дональдом Трампом.

Навроцкий, избранный на волне антииммигрантских настроений, блокирует ключевые инициативы правительства — от энергетики до налогов, а в преддверии поездки в Вашингтон стремится закрепить свой политический вес.

Тем временем Туск теряет поддержку из-за невыполненных обещаний, а его правительство сталкивается с давлением: дефицит госбюджета Польши в 2025 году достигнет 6,9% ВВП, что выше норм ЕС.

Конфликт между президентом и премьером грозит парализовать польскую политику на фоне войны в Украине и растущего давления со стороны Брюсселя.

