Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад

Когда начнется возвращение в Агдам?

15:11 1263

Процесс возвращения в город Агдам его уроженцев планируется начать этой осенью. Об этом заявил специальный представитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на мероприятии, посвященном запуску поезда Баку-Агдам.

По его словам, восстановительные работы в городе продолжаются ускоренными темпами.

«Здесь реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Первое переселение начнется уже в ближайшие месяцы. К концу следующего года историко-культурная часть города Агдам будет полностью восстановлена и передана в пользование граждан», - отметил Гусейнов.

Украинцы уничтожили подземный склад российской армии
Украинцы уничтожили подземный склад российской армии ВИДЕО
17:36 591
Алиевы в Китае
Алиевы в Китае
16:13 2630
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад обновляется
12:12 6817
Как Трамп толкает Россию в объятия Китая
Как Трамп толкает Россию в объятия Китая The Wall Street Journal
17:11 495
Логика Белого дома: Европа мешает Трампу-миротворцу
Логика Белого дома: Европа мешает Трампу-миротворцу
16:59 447
Недостатки на бакинских пляжах. Госагентство по туризму исправляет...
Недостатки на бакинских пляжах. Госагентство по туризму исправляет... почти официоз; фото
16:30 1271
Израильская разведка работает через охранников и водителей
Израильская разведка работает через охранников и водителей сенсационные факты
15:14 2258
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа наш комментарий; все еще актуально
11:47 1914
Азербайджанца Симандуева объявили в розыск
Азербайджанца Симандуева объявили в розыск
15:47 2364
Иран неожиданно ввел ограничения для россиян
Иран неожиданно ввел ограничения для россиян
15:31 2235
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной Рады
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной Рады обновлено 17:58; видео
17:58 4763

