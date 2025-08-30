Когда начнется возвращение в Агдам?

Процесс возвращения в город Агдам его уроженцев планируется начать этой осенью. Об этом заявил специальный представитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на мероприятии, посвященном запуску поезда Баку-Агдам.

По его словам, восстановительные работы в городе продолжаются ускоренными темпами.

«Здесь реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Первое переселение начнется уже в ближайшие месяцы. К концу следующего года историко-культурная часть города Агдам будет полностью восстановлена и передана в пользование граждан», - отметил Гусейнов.