Израильская разведка работает через охранников и водителей

Журналистское расследование, опубликованное в The New York Times, проливает свет на то, как израильская разведка использовала слабое звено в системе охраны иранских руководителей. Высокопоставленные чиновники в Тегеране давно отказались от мобильных телефонов, понимая их уязвимость. Но именно их личные охранники и водители, носившие при себе мобильные устройства и активно пользовавшиеся социальными сетями, стали каналом, который позволил Израилю обнаружить и поразить цели в ходе 12-дневной войны. Через три дня после массированных ударов Израиля по объектам в Иране состоялось заседание Высшего совета национальной безопасности исламской республики. Оно проходило в глубоком бункере под горой на западе Тегерана, и даже его участники узнали о встрече в последний момент. Президент Масуд Пезешкиан, руководители Министерства разведки, военные командиры и представители судебной системы прибыли на разных автомобилях, без телефонов и внешних средств связи. Но вскоре после начала совещания израильская авиация нанесла удар шестью бомбами по входу и выходу бункера. Никто из чиновников не погиб, но, покидая бункер, они обнаружили тела своих телохранителей, оставшихся на поверхности.

Именно телефоны охраны, ожидавшей своих боссов наверху, позволили Израилю вычислить местоположение. После атаки иранское контрразведывательное сообщество признало уязвимость, а в Тегеране заговорили о «смертельной оплошности». Сасан Карими, иранский эксперт и бывший заместитель вице-президента ИРИ по стратегическим вопросам, отметил: «Чиновники были без телефонов, но охранники и водители, сопровождавшие их, не приняли мер предосторожности. И именно через них велось наблюдение». NYT и газета Haaretz со ссылкой на израильские источники подтверждают, что речь идет не о единичном эпизоде, а о целой системе слежки, развернутой против иранского руководства. Израиль в течение двух лет отслеживал атомщиков и высокопоставленных военных, отбирая кандидатов на ликвидацию. Первоначальный список включал 400 имен, затем его сократили до сотни, опираясь, в том числе на документы из «ядерного архива», вывезенного агентами «Моссада» из Тегерана в 2018 году. В итоге израильтяне сосредоточились на тринадцати ключевых фигурах. Иранские власти после серии ударов провели массовые аресты. По данным иранских СМИ, десятки офицеров, разведчиков и госслужащих были обвинены в шпионаже в пользу Израиля. Несколько человек, включая ученого-атомщика Розаве Вади, были казнены.