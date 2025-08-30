USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Новость дня
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад

Иран неожиданно ввел ограничения для россиян

15:31 2235

Граждане России больше не смогут самостоятельно подавать заявления на получение виз для поездок в Иран. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Отмечается, что визы будут доступны только через иранские турагентства, с которыми намерены сотрудничать российские туроператоры.

Как сообщило посольство Ирана в Москве, эти меры вызваны напряженностью на Ближнем Востоке и направлены на предотвращение въезда «нежелательных лиц».

Ужесточение визового режима последовало за 12-дневной войной между Ираном и Израилем, которая длилась с 13 по 24 июня 2025 года. В течение этого времени израильская авиация подавляла иранские системы ПВО и наносила удары по ключевым ядерным объектам, установив контроль над воздушным пространством в центре страны.

После войны Сейед Мохаммад Садр, член Совета политической целесообразности Ирана, обвинил Россию, заявив, что Москва предоставила Израилю информацию об иранских центрах ПВО. Он также назвал стратегический союз с Россией бесполезным.

Украинцы уничтожили подземный склад российской армии
Украинцы уничтожили подземный склад российской армии ВИДЕО
17:36 596
Алиевы в Китае
Алиевы в Китае
16:13 2634
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад обновляется
12:12 6822
Как Трамп толкает Россию в объятия Китая
Как Трамп толкает Россию в объятия Китая The Wall Street Journal
17:11 497
Логика Белого дома: Европа мешает Трампу-миротворцу
Логика Белого дома: Европа мешает Трампу-миротворцу
16:59 450
Недостатки на бакинских пляжах. Госагентство по туризму исправляет...
Недостатки на бакинских пляжах. Госагентство по туризму исправляет... почти официоз; фото
16:30 1272
Израильская разведка работает через охранников и водителей
Израильская разведка работает через охранников и водителей сенсационные факты
15:14 2259
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа наш комментарий; все еще актуально
11:47 1914
Азербайджанца Симандуева объявили в розыск
Азербайджанца Симандуева объявили в розыск
15:47 2367
Иран неожиданно ввел ограничения для россиян
Иран неожиданно ввел ограничения для россиян
15:31 2236
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной Рады
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной Рады обновлено 17:58; видео
17:58 4766

ЭТО ВАЖНО

Украинцы уничтожили подземный склад российской армии
Украинцы уничтожили подземный склад российской армии ВИДЕО
17:36 596
Алиевы в Китае
Алиевы в Китае
16:13 2634
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад обновляется
12:12 6822
Как Трамп толкает Россию в объятия Китая
Как Трамп толкает Россию в объятия Китая The Wall Street Journal
17:11 497
Логика Белого дома: Европа мешает Трампу-миротворцу
Логика Белого дома: Европа мешает Трампу-миротворцу
16:59 450
Недостатки на бакинских пляжах. Госагентство по туризму исправляет...
Недостатки на бакинских пляжах. Госагентство по туризму исправляет... почти официоз; фото
16:30 1272
Израильская разведка работает через охранников и водителей
Израильская разведка работает через охранников и водителей сенсационные факты
15:14 2259
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа наш комментарий; все еще актуально
11:47 1914
Азербайджанца Симандуева объявили в розыск
Азербайджанца Симандуева объявили в розыск
15:47 2367
Иран неожиданно ввел ограничения для россиян
Иран неожиданно ввел ограничения для россиян
15:31 2236
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной Рады
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной Рады обновлено 17:58; видео
17:58 4766
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться