Иран неожиданно ввел ограничения для россиян

Граждане России больше не смогут самостоятельно подавать заявления на получение виз для поездок в Иран. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Отмечается, что визы будут доступны только через иранские турагентства, с которыми намерены сотрудничать российские туроператоры.

Как сообщило посольство Ирана в Москве, эти меры вызваны напряженностью на Ближнем Востоке и направлены на предотвращение въезда «нежелательных лиц».

Ужесточение визового режима последовало за 12-дневной войной между Ираном и Израилем, которая длилась с 13 по 24 июня 2025 года. В течение этого времени израильская авиация подавляла иранские системы ПВО и наносила удары по ключевым ядерным объектам, установив контроль над воздушным пространством в центре страны.

После войны Сейед Мохаммад Садр, член Совета политической целесообразности Ирана, обвинил Россию, заявив, что Москва предоставила Израилю информацию об иранских центрах ПВО. Он также назвал стратегический союз с Россией бесполезным.