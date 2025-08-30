Азербайджанца Симандуева объявили в розыск

USD 1.7000
Бывший сотрудник Администрации президента и правительства Башкортостана Роман Симандуев объявлен в розыск и заочно арестован по делу о втором гражданстве, сообщает «Медиазона».

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Симандуева, который ранее был полномочным представителем Башкортостана при президенте России, по обвинению в сокрытии второго гражданства или зарубежного вида на жительство.

23 июля суд также арестовал имущество экс-чиновника по вышеупомянутому делу. Он объявлен в федеральный розыск.

Сведения о втором гражданстве Симандуева не раскрываются. В базе розыска МВД указаны его национальность — азербайджанец и место рождения — Баку.

