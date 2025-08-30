Зеленский: Есть неожиданные страны, готовые отправить войска в Украину

Есть «ожидаемые и очень неожиданные» страны, которые готовы отправить свои войска в Украину после завершения войны с Россией, заявил на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что подтверждений и конкретики от стран, которые готовы отправить войска в Украину, пока нет.

«Я считаю, что подтверждение - это когда та или иная страна говорит конкретно с цифрами, на что она готова. Теоретически понимаем несколько стран, которые готовы на такие шаги. Есть ожидаемые страны, а есть очень неожиданные, скажу так. Но не для интриги, просто делюсь тем, что мы имеем», - рассказал президент Украины.