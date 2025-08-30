USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Новость дня
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад

Зеленский: Есть неожиданные страны, готовые отправить войска в Украину

16:04 1262

Есть «ожидаемые и очень неожиданные» страны, которые готовы отправить свои войска в Украину после завершения войны с Россией, заявил на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что подтверждений и конкретики от стран, которые готовы отправить войска в Украину, пока нет.

«Я считаю, что подтверждение - это когда та или иная страна говорит конкретно с цифрами, на что она готова. Теоретически понимаем несколько стран, которые готовы на такие шаги. Есть ожидаемые страны, а есть очень неожиданные, скажу так. Но не для интриги, просто делюсь тем, что мы имеем», - рассказал президент Украины.

Украинцы уничтожили подземный склад российской армии
Украинцы уничтожили подземный склад российской армии ВИДЕО
17:36 603
Алиевы в Китае
Алиевы в Китае
16:13 2639
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад обновляется
12:12 6826
Как Трамп толкает Россию в объятия Китая
Как Трамп толкает Россию в объятия Китая The Wall Street Journal
17:11 498
Логика Белого дома: Европа мешает Трампу-миротворцу
Логика Белого дома: Европа мешает Трампу-миротворцу
16:59 453
Недостатки на бакинских пляжах. Госагентство по туризму исправляет...
Недостатки на бакинских пляжах. Госагентство по туризму исправляет... почти официоз; фото
16:30 1274
Израильская разведка работает через охранников и водителей
Израильская разведка работает через охранников и водителей сенсационные факты
15:14 2260
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа наш комментарий; все еще актуально
11:47 1915
Азербайджанца Симандуева объявили в розыск
Азербайджанца Симандуева объявили в розыск
15:47 2370
Иран неожиданно ввел ограничения для россиян
Иран неожиданно ввел ограничения для россиян
15:31 2238
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной Рады
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной Рады обновлено 17:58; видео
17:58 4772

ЭТО ВАЖНО

Украинцы уничтожили подземный склад российской армии
Украинцы уничтожили подземный склад российской армии ВИДЕО
17:36 603
Алиевы в Китае
Алиевы в Китае
16:13 2639
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад обновляется
12:12 6826
Как Трамп толкает Россию в объятия Китая
Как Трамп толкает Россию в объятия Китая The Wall Street Journal
17:11 498
Логика Белого дома: Европа мешает Трампу-миротворцу
Логика Белого дома: Европа мешает Трампу-миротворцу
16:59 453
Недостатки на бакинских пляжах. Госагентство по туризму исправляет...
Недостатки на бакинских пляжах. Госагентство по туризму исправляет... почти официоз; фото
16:30 1274
Израильская разведка работает через охранников и водителей
Израильская разведка работает через охранников и водителей сенсационные факты
15:14 2260
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа наш комментарий; все еще актуально
11:47 1915
Азербайджанца Симандуева объявили в розыск
Азербайджанца Симандуева объявили в розыск
15:47 2370
Иран неожиданно ввел ограничения для россиян
Иран неожиданно ввел ограничения для россиян
15:31 2238
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной Рады
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной Рады обновлено 17:58; видео
17:58 4772
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться