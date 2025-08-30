USD 1.7000
Недостатки на бакинских пляжах. Госагентство по туризму исправляет...

Рамиль Алиев, собкор
30 августа Государственное агентство по туризму организовало медиатур на новые общественные пляжи, расположенные в поселке Шувелян. В ходе мероприятия были обнародованы предварительные итоги летнего туристического сезона. Кроме того, участники были проинформированы о работах по благоустройству, реализованных в рамках государственно-частного партнерства на трех пляжах в Шувеляне, где свою деятельность осуществляют пять предпринимателей.

Следует отметить, что с начала летнего туристического сезона в адрес Государственного агентства по туризму поступило множество обращений от местных и иностранных туристов, касающихся недостатков на пляжах Апшеронского полуострова. На основании этих обращений и проведенных мониторингов было выявлено, что на отдельных пляжах санитарно-гигиеническое состояние, наличие необходимой инфраструктуры, соблюдение правил чистоты, организация управления отходами и поддержание прибрежной зоны не соответствуют установленным требованиям. Поэтому в соответствии с поручением Кабинета Министров Азербайджанской Республики на территории трех пляжей в поселке Шувелян Хазарского района были созданы новые общественные (бесплатные) пляжи, полностью отвечающие современным стандартам.

В рамках пилотного проекта эти пляжи общей площадью 15,3 гектара были оборудованы деревянными настилами, санузлами, футбольными и волейбольными площадками, детской игровой зоной, беседками со столами и сиденьями. Также на территории установлены солнцезащитные зонты и иное необходимое оборудование для комфортного отдыха. Данный пилотный проект является важным вкладом в развитие устойчивого туризма в Азербайджане. Также было сообщено, что в реализации проекта содействие оказала ИВ Хазарского района.

Важно отметить, что летний сезон в стране традиционно считается периодом наибольшей туристической активности как в сфере внутреннего, так и въездного туризма. Согласно статистике, примерно каждый третий иностранный турист (32%) посещает Азербайджан именно в летние месяцы. В это время особенно высока доля посетителей из стран Ближнего Востока, Северо-Восточной Азии и Европы. Среди туристов из стран СНГ наблюдается повышенный интерес к пляжному отдыху. Показатели внутреннего туризма также подтверждают значимость летнего сезона.

В последние годы общее число внутренних поездок местных туристов превышает 20 миллионов в год, при этом около 40% всех поездок приходится на летние месяцы. В этот период фиксируется не только рост числа поездок по регионам, но и высокая интенсивность путешествий из регионов в Баку, в частности с целью посещения пляжей и отдыха у моря.

Напомним, что на территории Азербайджанской Республики насчитывается более 200 пляжей, которые в основном расположены в городах Баку, Сумгаит, Хачмаз, Ленкорань, Астара и Мингячевир. При этом 80% всех пляжей страны сосредоточены в Баку и на территории Апшеронского полуострова, где функционируют 17 пляжных зон.

