Из Баку в Агдам отправился первый за 32 года пассажирский поезд

30 августа из Баку в Агдам совершил рейс первый за 32 года пассажирский поезд. Полностью загруженный состав прибыл к перрону Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса.

Среди пассажиров первого рейса были известные общественные деятели родом из Агдама, представители прессы и другие гости. Выступая на мероприятии, посвященном этому историческому событию, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов рассказал о работах, проделанных на освобожденных от оккупации территориях. Заместитель председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД, входит в состав AZCON Holding) Ниджат Гулиев заявил, что регулярные железнодорожные рейсы на освобожденные земли внесут вклад в возвращение бывших вынужденных переселенцев в Агдам и в целом в процесс Великого возвращения.

Было отмечено, что железнодорожная линия Баку–Агдам не только повысит доступность общественного транспорта в Карабахском экономическом районе, но и будет способствовать социально-экономическому возрождению Агдама и прилегающих районов, а также расширению транспортных возможностей в этом регионе. В рамках мероприятия известные общественные деятели из Агдама поделились радостью возвращения на родину на поезде спустя 32 года, своими впечатлениями от первого рейса, а также рассказали о значении восстановления этого железнодорожного сообщения, приостановленного в 1993 году из-за оккупации. Затем участники мероприятия были подробно проинформированы об Агдамском железнодорожном и автовокзальном комплексе, который был открыт президентом Ильхамом Алиевым 10 мая, в 102-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, в рамках восстановления освобожденных территорий.