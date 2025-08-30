USD 1.7000
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Из Баку в Агдам отправился первый за 32 года пассажирский поезд

Из Баку в Агдам отправился первый за 32 года пассажирский поезд

16:50

30 августа из Баку в Агдам совершил рейс первый за 32 года пассажирский поезд. Полностью загруженный состав прибыл к перрону Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса.

Среди пассажиров первого рейса были известные общественные деятели родом из Агдама, представители прессы и другие гости.

Выступая на мероприятии, посвященном этому историческому событию, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов рассказал о работах, проделанных на освобожденных от оккупации территориях.

Заместитель председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД, входит в состав AZCON Holding) Ниджат Гулиев заявил, что регулярные железнодорожные рейсы на освобожденные земли внесут вклад в возвращение бывших вынужденных переселенцев в Агдам и в целом в процесс Великого возвращения.

Было отмечено, что железнодорожная линия Баку–Агдам не только повысит доступность общественного транспорта в Карабахском экономическом районе, но и будет способствовать социально-экономическому возрождению Агдама и прилегающих районов, а также расширению транспортных возможностей в этом регионе.

В рамках мероприятия известные общественные деятели из Агдама поделились радостью возвращения на родину на поезде спустя 32 года, своими впечатлениями от первого рейса, а также рассказали о значении восстановления этого железнодорожного сообщения, приостановленного в 1993 году из-за оккупации.

Затем участники мероприятия были подробно проинформированы об Агдамском железнодорожном и автовокзальном комплексе, который был открыт президентом Ильхамом Алиевым 10 мая, в 102-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, в рамках восстановления освобожденных территорий.

Отметим, что поезд Баку–Агдам отправляется из столицы по субботам, в 07:10, а из Агдама - в 18:20. Для организации комфортных поездок разрешение на въезд на освобожденные от оккупации территории предоставляется автоматически. Поездки осуществляются на современном поезде FLIRT производства швейцарской Stadler.

Напомним, до оккупации пассажирские перевозки из Баку до Агдама осуществлялись поездами Баку–Ханкенди–Баку со спальными вагонами. В последний раз поезда по направлению Баку–Агдам–Баку курсировали в 1993 году. Тогда расстояние в 371 км до Агдама поезд преодолевал за 8,5 часа. 

Украинцы уничтожили подземный склад российской армии
Украинцы уничтожили подземный склад российской армии ВИДЕО
17:36 609
Алиевы в Китае
Алиевы в Китае
16:13 2645
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад обновляется
12:12 6832
Как Трамп толкает Россию в объятия Китая
Как Трамп толкает Россию в объятия Китая The Wall Street Journal
17:11 501
Логика Белого дома: Европа мешает Трампу-миротворцу
Логика Белого дома: Европа мешает Трампу-миротворцу
16:59 454
Недостатки на бакинских пляжах. Госагентство по туризму исправляет...
Недостатки на бакинских пляжах. Госагентство по туризму исправляет... почти официоз; фото
16:30 1278
Израильская разведка работает через охранников и водителей
Израильская разведка работает через охранников и водителей сенсационные факты
15:14 2263
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа наш комментарий; все еще актуально
11:47 1916
Азербайджанца Симандуева объявили в розыск
Азербайджанца Симандуева объявили в розыск
15:47 2375
Иран неожиданно ввел ограничения для россиян
Иран неожиданно ввел ограничения для россиян
15:31 2239
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной Рады
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной Рады обновлено 17:58; видео
17:58 4780

