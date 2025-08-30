Из Баку в Агдам отправился первый за 32 года пассажирский поезд

30 августа из Баку в Агдам совершил рейс первый за 32 года пассажирский поезд. Полностью загруженный состав прибыл к перрону Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса.
Среди пассажиров первого рейса были известные общественные деятели родом из Агдама, представители прессы и другие гости.
Выступая на мероприятии, посвященном этому историческому событию, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов рассказал о работах, проделанных на освобожденных от оккупации территориях.
Заместитель председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД, входит в состав AZCON Holding) Ниджат Гулиев заявил, что регулярные железнодорожные рейсы на освобожденные земли внесут вклад в возвращение бывших вынужденных переселенцев в Агдам и в целом в процесс Великого возвращения.
Было отмечено, что железнодорожная линия Баку–Агдам не только повысит доступность общественного транспорта в Карабахском экономическом районе, но и будет способствовать социально-экономическому возрождению Агдама и прилегающих районов, а также расширению транспортных возможностей в этом регионе.
В рамках мероприятия известные общественные деятели из Агдама поделились радостью возвращения на родину на поезде спустя 32 года, своими впечатлениями от первого рейса, а также рассказали о значении восстановления этого железнодорожного сообщения, приостановленного в 1993 году из-за оккупации.
Затем участники мероприятия были подробно проинформированы об Агдамском железнодорожном и автовокзальном комплексе, который был открыт президентом Ильхамом Алиевым 10 мая, в 102-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, в рамках восстановления освобожденных территорий.
Отметим, что поезд Баку–Агдам отправляется из столицы по субботам, в 07:10, а из Агдама - в 18:20. Для организации комфортных поездок разрешение на въезд на освобожденные от оккупации территории предоставляется автоматически. Поездки осуществляются на современном поезде FLIRT производства швейцарской Stadler.
Напомним, до оккупации пассажирские перевозки из Баку до Агдама осуществлялись поездами Баку–Ханкенди–Баку со спальными вагонами. В последний раз поезда по направлению Баку–Агдам–Баку курсировали в 1993 году. Тогда расстояние в 371 км до Агдама поезд преодолевал за 8,5 часа.