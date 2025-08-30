USD 1.7000
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад

Логика Белого дома: Европа мешает Трампу-миротворцу

16:59 455

Белый дом подозревает Европу в саботаже мирных переговоров по Украине, пишет Axios.

По данным издания, в Вашингтоне считают, что ряд европейских лидеров публично поддерживают инициативы Дональда Трампа по завершению войны, но за закрытыми дверями пытаются сорвать «прогресс», достигнутый на саммите в Аляске.

В администрации США заявляют, что Европа подталкивает Киев к «максималистским требованиям по территориальным уступкам», что «мешает выходу на компромисс». В качестве давления Вашингтон предложил Брюсселю ужесточить санкции против России — вплоть до полного отказа от импорта ее нефти и газа и введения дополнительных тарифов против Индии и Китая.

В то же время в Белом доме недовольны отсутствием видимого прогресса спустя две недели после встречи Трампа и Путина. По данным источников, президент США даже рассматривает возможность временного отхода от переговоров: «Мы просто отойдем в сторону и посмотрим, как они будут воевать дальше».

Тем временем в Европе отрицают обвинения в двойной игре. Высокопоставленный европейский чиновник, вовлеченный в переговоры, заявил, что «разрыва между публичной и частной позицией» нет, и добавил, что страны ЕС уже разрабатывают новый пакет санкций против Москвы.

Украинцы уничтожили подземный склад российской армии
Украинцы уничтожили подземный склад российской армии ВИДЕО
17:36 611
Алиевы в Китае
Алиевы в Китае
16:13 2647
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад обновляется
12:12 6833
Как Трамп толкает Россию в объятия Китая
Как Трамп толкает Россию в объятия Китая The Wall Street Journal
17:11 502
Логика Белого дома: Европа мешает Трампу-миротворцу
Логика Белого дома: Европа мешает Трампу-миротворцу
16:59 456
Недостатки на бакинских пляжах. Госагентство по туризму исправляет...
Недостатки на бакинских пляжах. Госагентство по туризму исправляет... почти официоз; фото
16:30 1278
Израильская разведка работает через охранников и водителей
Израильская разведка работает через охранников и водителей сенсационные факты
15:14 2265
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа
Трамп помирит еще двух лидеров: Нетаньяху и аш-Шараа наш комментарий; все еще актуально
11:47 1916
Азербайджанца Симандуева объявили в розыск
Азербайджанца Симандуева объявили в розыск
15:47 2376
Иран неожиданно ввел ограничения для россиян
Иран неожиданно ввел ограничения для россиян
15:31 2240
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной Рады
Зеленский об убийстве экс-спикера Верховной Рады обновлено 17:58; видео
17:58 4782

