Логика Белого дома: Европа мешает Трампу-миротворцу

По данным издания, в Вашингтоне считают, что ряд европейских лидеров публично поддерживают инициативы Дональда Трампа по завершению войны, но за закрытыми дверями пытаются сорвать «прогресс», достигнутый на саммите в Аляске.

В администрации США заявляют, что Европа подталкивает Киев к «максималистским требованиям по территориальным уступкам», что «мешает выходу на компромисс». В качестве давления Вашингтон предложил Брюсселю ужесточить санкции против России — вплоть до полного отказа от импорта ее нефти и газа и введения дополнительных тарифов против Индии и Китая.

В то же время в Белом доме недовольны отсутствием видимого прогресса спустя две недели после встречи Трампа и Путина. По данным источников, президент США даже рассматривает возможность временного отхода от переговоров: «Мы просто отойдем в сторону и посмотрим, как они будут воевать дальше».

Тем временем в Европе отрицают обвинения в двойной игре. Высокопоставленный европейский чиновник, вовлеченный в переговоры, заявил, что «разрыва между публичной и частной позицией» нет, и добавил, что страны ЕС уже разрабатывают новый пакет санкций против Москвы.