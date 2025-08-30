USD 1.7000
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад
Успешный прорыв Украины: российские войска отброшены назад

Как Трамп толкает Россию в объятия Китая

The Wall Street Journal
17:11 502

Непредсказуемая внешняя политика президента США Дональда Трампа, в частности его давление на другие страны тарифами и попытки сблизиться с Россией, невольно усиливает позиции Китая на международной арене. Между тем Москва, ослабленная войной и санкциями, становится все более зависимой от китайской поддержки, что делает перспективы разрыва российско-китайского партнерства маловероятными, пишет The Wall Street Journal.

Издание напомнило, что в ближайшие дни в Китае встретятся лидеры трех из четырех самых могущественных держав мира, чтобы обсудить, как реагировать на потрясения международного порядка, вызванные четвертой могущественной страной — США под руководством Дональда Трампа.

Китайский лидер Си Цзиньпин будет принимать у себя российского правителя Владимира Путина, с которым в последнее время пытается сблизиться американский президент Дональд Трамп, и премьер-министра Индии Нарендру Моди, чья страна недавно попала под американские карательные тарифы, отмечается в статье.

По мнению журналистов, саммит в Китае, к которому также присоединятся лидеры Турции, Индонезии, Пакистана, имеет целью продемонстрировать экономический и политический вес Пекина.

Отмечается, что с точки зрения Китая, время для такого дипломатического мероприятия выбрано идеально. Это происходит именно тогда, когда администрация США разочаровала союзников, особенно в Азии, жесткими тарифами и одновременно ищет пути к сближению с Россией. Также непредсказуемая внешняя политика Трампа подпитывает сомнения партнеров США в надежности американских гарантий безопасности.

«США помогают Китаю усиливать свое глобальное влияние. Китай может пострадать экономически из-за тарифов, но политически он получает больше сочувствия и поддержки со стороны других стран, и не только на Глобальном Юге. Сейчас мы, безусловно, сталкиваемся с меньшим дипломатическим давлением, чем при администрации Байдена», — сказал декан Института международных исследований Университета Фудань в Шанхае Синьбо Ву.

Опрос Pew в 25 странах, обнародованный в прошлом месяце, показал, что доля тех, кто положительно относится к Китаю, выросла с 31% в 2024 году до 36%, тогда как доверие к США резко снизилось, особенно в Европе, Японии и Южной Корее.

В статье говорится, что Трамп, проводя политику на сближение с Путиным за счет Украины и европейской безопасности, хочет расколоть Россию и Китай.

Издание напомнило, что после саммита на Аляске в интервью Fox News Трамп даже высказывал мнение, что Россия и Китай являются «по сути естественными врагами», а также обвинял Байдена в том, что тот сблизил их.

По словам Александра Габуева из Центра Карнеги «Россия-Евразия», во время первой каденции Трампа в Китае действительно боялись возможного сближения США и России, но сейчас там не считают это реальной угрозой, ведь вторжение в Украину сделало Россию значительно более зависимой от Китая.

«В Пекине прекрасно понимают: Россия сейчас у них в кармане гораздо глубже, чем до войны. Из-за навязчивой идеи Путина по Украине нормализация отношений с Западом в целом невозможна. К тому же и Си, и Путин прекрасно знают, насколько переменчив Трамп, и что россияне не могут доверять никаким американским обещаниям», — отметил Габуев.

Между тем Китай, в отличие от США, всегда будет соседом России, и его политика остается стабильной. Партнерство с Пекином не только спасло российскую экономику под санкциями, обеспечив армию критическими ресурсами, но и позволило Путину оставить открытой длинную китайскую границу и перебросить войска с Дальнего Востока на украинские фронты.

«Существуют органические долгосрочные структурные причины для сближения России и Китая. Вряд ли стоит ожидать внезапного разрыва между ними», — заявил научный сотрудник CCG в Пекине и редактор аналитического центра Pekinology Ван Цзычень.

